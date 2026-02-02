Google Pixel : ces 2 nouveautés boostent encore la personnalisation, mais il vous faudra cette version d’Android

La personnalisation est assurément l'un des piliers d'Android et Google s’apprête à muscler celle de ses Pixel grâce à plusieurs nouveautés. Mais pour profiter de l’une d’elles, il faudra remplir une condition bien précise.

La personnalisation est l’un des points forts d’Android : le célèbre système d’exploitation signé Google est doté de réglages permettant aux utilisateurs d’ajuster avec précision l’interface de leurs appareils selon leurs goûts. Alors que des constructeurs comme Samsung offrent des thèmes complets applicables en un geste, les smartphones estampillés d’un G ont étonnamment été laissés pour compte de ce point de vue… du moins jusqu’au Pixel Drop de novembre dernier.

En un clic, ces appareils permettent désormais l’application d’un thème à l’échelle du système, notamment aux fonds d’écran d’accueil et de verrouillage, aux couleurs, aux icônes et même aux sons… Mais la firme de Mountain View ne compte pas s’en contenter : elle s’apprête à aller encore plus loin dans le degré de personnalisation. Voici ce qui attend les propriétaires de Pixel.

Google s’apprête à renforcer la personnalisation des Pixel avec de nouveaux packs et icônes thématiques

Intéressons-nous d’abord aux nouveautés concernant les packs de thème. Lors du Pixel Drop de novembre, trois styles ont été lancés – tous trois destinés à promouvoir la sortie du film Wicked: For Good. Il est temps pour eux de tirer leur révérence : ils ne sont plus disponibles au téléchargement depuis le 31 janvier – toutefois, vous pourrez continuer à les utiliser si vous les avez déjà installés. Et si Google a supprimé ce pack de thème initial, d’autres sont prévus comme l’indique la section qui y est dédiée – bien que leur date de sortie ne soit pas précisée.

Autre nouveauté liée, cette fois-ci, aux icônes thématiques. Elles existent depuis un moment, mais ce n’est que récemment que Google a mis à jour les règles du Play Store afin de proposer des icônes cohérentes au sein d’Android. Grosso modo, la firme de Mountain View impose désormais aux développeurs de créer un calque monochrome pour leur application afin que leur icône corresponde au thème sélectionné par l’utilisateur. Mais le géant de la tech aurait une autre solution : les icônes générées par IA.

Pour le moment, on ignore comment cette option fonctionnera (si elle est déployée). Peut-être permettra-t-elle de créer des icônes personnalisées, qui se substitueraient ainsi à celles thématisées au rendu parfois peu esthétique. Ce que l’on peut supposer avec davantage d’assurance, en revanche, c’est qu’elle nécessitera une version spécifique d’Android. C’est en tout cas ce que suggère du code repéré par nos confrères d’Android Authority. La chaîne de texte indique en effet « nécessite C ou plus récent » : C pourrait ici faire référence au nom de code d’Android 17, à savoir Cinnamon Bun.