Cette montre connectée pas chère vous vend du rêve ? Attendez avant de craquer : ses mesures sont peut-être fictives

« Souvent copié, jamais égalé » : il existe des produits pour lesquels cette citation de Coco Chanel se vérifie et, parfois, mieux vaut mettre le prix que de prendre le premier appareil au moindre coût qui passe. C’est le cas pour les montres connectées : certaines d’entre elles, de marques non reconnues, inventent leurs mesures – réduisant à néant leur intérêt.

Montre connectée
Crédits : 123RF

Les montres connectées se présentent aujourd’hui majoritairement comme des alliés santé. Les constructeurs multiplient les fonctionnalités et améliorations matérielles dédiées à cet aspect : suivi du sommeil, compteur de pas, suivi cardiaque ou encore intégration de capteur pour mesurer la pression artérielle sur l’Apple Watch Series 11… Si ces outils n’ont pas la précision de véritables appareils médicaux, ils donnent une première indication.

Toutefois, il est important de noter que toutes les montres connectées ne se valent pas. Alors, certes, tout le monde n’a peut-être pas envie de dépenser plusieurs centaines d’euros dans ce type de produits (et selon vos attentes, vous n’avez peut-être pas besoin de l’Apple Watch Ultra 3 à plus de 800 €), mais aller à l’économie n’est pas systématiquement la solution la plus rentable. L’enquête menée par l’Agence fédérale des réseaux allemande en rend bien compte.

Ne vous laissez pas piéger par le marketing des montres connectées

En 2025, ce service de régulation a investigué sur des annonces suspectes d’appareils technologiques, parmi lesquels des montres connectées. D’après son étude, 7,7 millions de produits comportent de sérieux problèmes, au premier rang desquels l’absence de marquage CE (la mention garantissant la conformité des produits avec les exigences réglementaires européennes), ainsi que les fonctionnalités « trompeuses ».

Par exemple, nombreuses sont les montres connectées qui vantent leur capacité à suivre la glycémie de leur utilisateur. Or, il n’existe aujourd’hui aucun moyen fiable et non invasif de mesurer la glycémie (ou le « glucose » comme l’indiquent certaines réclames). Alors des montres avec des LED, comment vous dire… Eh bien elles « simulent » simplement la mesure. Parmi les produits vendus dans le commerce, seuls les moniteurs de glycémie continus sont capables de le faire et ils utilisent une aiguille connectée à une puce Bluetooth – le Lingo d’Abbott, est un exemple parmi d’autres.

Mais ce n’est pas la seule donnée erronée sur ces montres sans marques reconnues. Nos confrères de TechRadar en ont testé plusieurs et sont arrivés à la conclusion que ces appareils ne sont, généralement, pas fiables – ce qui annihile tout intérêt de s’en offrir un. Ils ont par exemple comparé le Viido fitness tracker avec une montre Garmin. Leur constat ? Le suivi cardiaque et le compteur de pas étaient instables.

Parfois, certains produits retirés du marché continuent même d’être vendus. Pourtant, les plateformes en ligne, comme Amazon et Temu, regorgent de ce type d’appareils. Si elles n’agissent pas, une unique solution s’impose aux consommateurs : redoubler de vigilance et approfondir leurs recherches avant de jeter leur dévolu sur l’un de ces produits.


