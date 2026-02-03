Seconde génération du casque audio de Fairphone, le Fairbuds XL de 2025 s’appuie sur la même philosophie que tous les autres produits de la marque : réparabilité et modularité. Vendu 249 euros, l’accessoire promet une expérience qualitative, tant au niveau du son que de l’autonomie. La promesse est-elle remplie ? L’expérience est-elle complète ? On vous dit tout dans ce test complet.

Fairphone est un ovni dans l’univers de la tech : la durabilité et la réparabilité dictent le développement de ses produits. Quitte à faire parfois des choix discutables, notamment sur certains composants, qui vont à l’encontre des attentes des consommateurs et des normes du marché. Résultat, certains produits sont certes plus écolo que les autres, mais sont simplement « OK » à l’usage, pour un prix qui est généralement supérieure à la concurrence directe.

En 2025, nous avons cependant connu un tournant avec la sixième génération du Fairphone. Le téléphone est bon. Les composants sont modernes. L’expérience est à la hauteur. Et le prix n’est pas complètement incohérent vis-à-vis du marché. La marque se paie même le luxe d’innover sur le design. Et nous espérions que cette dynamique touche aussi les autres gammes de Fairphone.

Quelques mois plus tard, Fairphone renouvelle son casque audio sorti en 2023, le Fairbuds XL. Portant le même nom, cette seconde génération bénéficie de nombreuses nouveautés techniques et ergonomiques. Mais le nouveau Fairbuds XL apporte-t-il une expérience plus complète et plus moderne ? Réponse dans ce test.

Le Fairbuds XL (2025) est proposé au même prix public conseillé que son prédécesseur : 249 euros. Vous le retrouverez à ce prix sur le site officiel de Fairphone ainsi que chez la majorité des distributeurs. Les pièces détachées sont également en vente sur le site de la marque. Comptez 20 euros pour la batterie, 15 euros pour les coussinets, 42 euros pour l’écouteur gauche et 62 euros pour l’écouteur droit, ou encore 15 euros pour le câble USB-C qui relie les deux écouteurs.

Le Fairbuds XL se décline en deux couleurs : noir ou vert (notre version de test). Dans la boîte, le casque est accompagné d’une pochette de transport très qualitative qui se ferme grâce à une lanière. La pochette est en nylon à l’extérieur, pour résister aux aléas de la vie quotidienne, et en tissu à l’intérieur pour protéger le casque. Il n’y a ni chargeur ni câble USB-C pour brancher le casque à une source d’alimentation. Comptez de 25 à 40 d’euros pour un adaptateur secteur, 20 euros pour un câble de charge et 13 euros pour un adaptateur jack 3,5 mm.

Le principal concurrent des Fairbuds XL est, selon nous, le Nothing Headphone (1). Il est légèrement plus cher (299 euros prix maximum conseillé). Mais il s’agit aussi d’un accessoire audio créé par une marque de smartphone. Il existe bien d’autres casques sur la tranche de prix 200-300 euros. Citons le BT2 chez Audio-Technica, le Monitor III chez Marshall ou encore l’Accentum Plus chez Sennheiser. Intégrons également à cette liste d’anciens casques haut de gamme désormais plus abordables : le QuietComfort 2024 chez Bose, les XM5 et XM4 chez Sony, ou encore le Momentum 4 chez Sennheiser.

Design et contrôle

Commençons ce test par un tour du propriétaire. Le Fairbuds XL (2025) reprend globalement l’ergonomie de son prédécesseur. Nous retrouvons deux écouteurs supra-oraux fixés à un arceau central couvert de tissus. Chaque écouteur est habillé d’une coque en polycarbonate à l’extérieur et de coussinet en tissu à l’intérieur. Les deux écouteurs sont toujours reliés l’un avec l’autre par un câble USB-C. Enfin, le casque se plie toujours pour être plus facile à transporter dans un sac.

Côté élément technique, nous retrouvons les mêmes au mêmes emplacements. D’abord les micros pour la captation de la voix, situés sur la partie basse de l’écouteur de droite. Ils flanquent le port USB-C. Puis les deux micros pour la réduction de bruit situés sur la partie externe des écouteurs, un pour chaque écouteur.

Nous retrouvons enfin les deux boutons matériels pour les contrôles déportés. Le premier est allongé : il sert à l’appairage et à l’action de la réduction de bruit. Le second est multi-fonction : contrôle de la musique, contrôle du volume sonore, etc. On peut appuyer dessus ou le pousser vers le côté, le haut ou le bas. Ces contrôles sont plutôt complets. Mais ils ne sont pas personnalisables. Et c’est déjà un premier petit défaut.

Le principal changement ergonomique concerne les matériaux. La coque n’est plus moucheté, façon plastique recyclable, mais uniforme. Le nouveau coloris vert est plus franc que celui de la première génération. En revanche, les petites touches de couleurs orange ont disparu.

Ensuite, le tissu de l’arceau et celui des coussinets a changé : fini le similicuir, place au tissu mesh. Ce dernier est non seulement plus robuste, mais aussi plus agréable. Porter le Fairbuds XL pendant plusieurs heures devient possible. Ainsi, même s’il est peu lourd (330 grammes), le casque ne pèse pas tant que cela sur la tête. En revanche, il est bien serré : il ne bouge presque pas. S’il fait moins chaud qu’avec les coussinets en similicuir, les oreilles ont tout de même un peu chaud. En hiver, ce n’est pas un problème. En été, ça risque d’être un souci.

Qualité audio

Une fois le casque sur la tête, il est temps de lancer une playlist. La nôtre est constituée de musique diverse, mais aussi de bande originale de jeu (évidemment, celle de Clair Obscur en fait parti). Avant de parler qualité sonore, rappelons que le FairBuds XL est équipé de deux transducteurs mesurant 40 mm de diamètre, comme ceux de la première génération. Ces transducteurs intègrent des diaphragmes à base de papier et des aimants « N52 » pour contrôler les vibrations. La promesse de Fairphone : une courbe de réponse en fréquence plus homogène.

Et la promesse est globalement tenue. Car ce casque offre effectivement une courbe plutôt homogène, où les principales bandes de fréquences sont représentées presque équitablement. Tout n’est pas parfait, bien évidemment, puisque les aigus perdent tout de même en présence quand le son passe la barre des 9 kHz. Les cymbales et les triangles sont perdues et n’ont plus ce petit effet cristallin. En outre, la scène sonore manque de vie et la spatialisation d’amplitude. Le son est un peu morose. Et ce malgré une mise à jour du firmware qui a considérablement amélioré le résultat.

Le casque propose évidemment la réduction de bruit active. Loin d’être inefficace, elle ne peut également certaines grandes marques qui en font leur cheval de bataille. Notamment Sony avec le tout récent XM6. Si les voix environnantes sont bien annulées, les basses et les médiums sont peu supprimées. Le processeur intégré n’est pas suffisant vif pour gérer les bruits soudains. Et les changements de pression dans la pièce peuvent être désagréables.

L’isolation passive du casque est très correct et peut largement suffire dans certaines situations, permettant de gagner une à deux heures d’écoute supplémentaires. Le mode transparence est très correct, offrant une reproduction détaillée de l’environnement, même si le son parait parfois artificiel.

Le volume sonore est très bon. Inutile de monter au-delà des 50 % pour bien entendre la musique, notamment dans un environnement calme. Une limite qu’il n’est pas forcément utile de dépasser dans les transports, avec l’aide de la réduction de bruit active et de l’isolation passive. Lors d’appels téléphoniques, le casque est correct. La voix de l’utilisateur est bien isolée grâce aux micros secondaires, mais certains bruits ambiants restent gênants. Le bruit du vent n’est pas bien géré.

Le Fairbuds XL 2025 est compatible Bluetooth 5.1, une version un peu datée. La liste des codecs pris en charge est assez courte : AAC, SBC et aptX HD. La stabilité du signal Bluetooth est très correcte, même dans un endroit très fréquenté, comme une gare. Enfin, notez qu’il n’y a pas d’homogénéisation du son entre les sources, quand le casque est connecté à deux appareils simultanément.

Interactivité et application

Le Fairbuds XL est accompagné d’une application compatible Android et iOS. Cette application, ultra simple, ne change pas de design d’un OS à un autre. Et c’est une bonne nouvelle. L’application est extrêmement simple. Elle sert à établir la connexion avec le casque, mettre à jour le firmware du casque, avar une indication de la charge, modifier le volume sonore et changer le profil audio (« basses », « podcast », « clarté des aigus »). Et c’est tout. Un égaliseur sur cinq bandes de fréquence accompagne cet ensemble.

Il y a plusieurs fonctions manquantes dans cette application. D’abord la personnalisation des contrôles. Ces derniers sont certes bien étudiés et plutôt complets dès le départ. Mais avoir la possibilité de personnaliser les raccourcis en fonction des habitudes n’aurait pas été de refus. La deuxième fonction est la possibilité d’activer ou désactiver l’ANC via l’application.

Hormis les fonctions de l’application, il manque bien d’autres choses à ce casque un peu frugal. Il y en a deux qui manquent particulièrement. La première est la mise en veille automatique : le casque doit être éteint manuellement, sinon il continuera d’être actif jusqu’à épuisement de sa batterie. La seconde fonction indispensable (et manquante) : la détection du port. La musique continue d’être jouée après avoir ôté le casque de la tête.

Le Fairbuds XL manque également de granularité dans sa gestion de la réduction de bruit active : il n’y a pas de mode adaptatif pour adapter la puissance en fonction de l’environnement. Et il n’y a pas de mode « musique d’ambiance », comme vous pouvez en trouver chez Sony par exemple. Dans le même ordre d’idée, le Fairbuds XL ne prend en charge aucun codec audio spatial. Et il n’y a pas de désactivation de l’ANC quand l’utilisateur parle (détection de conversation).

Nous retrouvons une connexion multi-point, jusqu’à deux appareils différents. Attention : quand on en connecte un troisième, on ne sait pas vraiment lequel des deux autres va être déconnecté. Le casque n’est pas compatible Fast Pair, pour un appairage automatique avec les appareils connectés à votre compte Google. Et l’application ne permet pas de gérer les sources actives.

Le casque peut être utilisé en filaire en le connectant à son port USB-C. Deux modes sont disponibles : actif avec un câble USB-C vers USB-C (à brancher sur un smartphone ou un ordinateur, la reconnaissance étant automatique) ou passif, en utilisant un adaptateur jack 3,5 mm optionnel. Dans le premier cas, le casque se recharge pendant l’écoute.

Autonomie et recharge

Finissons ce test avec la batterie. Une batterie qu’il est extrêmement facile de changer : sans vis, sans outil, le cache se détache et la batterie s’enlève très simplement. Il s’agit d’une batterie de 800 mAh, une capacité dans la bonne moyenne du marché. Fairbuds annonce avec ce casque une autonomie de 30 heures en écoute musicale sans la réduction de bruit active et 26 heures avec la réduction de bruit active. Soit des chiffres corrects, sans être extraordinaires : la plupart des concurrents annoncent plutôt 30 heures avec la réduction de bruit.

Nos mesures sont assez proches de la promesse de Fairphone : le Fairbuds XL tient effectivement une grosse trentaine d’heures sans réduction de bruit et deux belles douzaines d’heures avec la réduction active. Si la promesse est tenue, elle manque un peu de panache, quand les casques concurrents font un peu mieux, même avec des batteries moins puissantes.

Pour la recharge, vous devez vous armer d’un câble USB-C. Officiellement, la batterie peut reprendre 30 % de sa charge en 10 minutes. Cela va dépendre de votre source d’énergie. Car, même avec notre chargeur 120 watts signé Oppo, cela n’est pas arrivé durant nos tests. Nous oscillons plutôt sur la demi-heure. Et la charge complète monopolise le casque pendant deux heures environ. Heureusement, il est possible d’écouter de la musique pendant la charge. Voire même d’acheter une seconde batterie que l’on peut changer en quelques instants…

Une information importante pour finir : les informations concernant la charge de la batterie données par l’application sont différentes de celles apportées par le système (notamment Android). Et nous suspectons l’application d’afficher une information globalement fausse (si elle est différente du système).

Alors, on achète ?

Quand il n’est pas comparé à ses concurrents directs, le Fairbuds XL (2025) est un casque plaisant. Le son est plutôt bon. La latence est maitrisée. Le confort est très correct. Et l’autonomie n’est pas ridicule. Tout en sachant que le casque est facile à réparer en cas de panne et que sa batterie amovible est remplaçable en moins de 2 minutes, pour retrouver la même autonomie qu’à l’achat. Ce sont de vrais atouts.

Mais le Fairbuds XL n’est pas le seul casque du marché vendu entre 200 et 300 euros. La concurrence existe. Et elle n’est pas tendre vis à vis de Fairphone : qualité des appels, interactivité, veille automatique, application… Autant de petits détails qui fâchent, notamment face à un Nothing Headphone qui, pour un petit coût supplémentaire, apporte une expérience plus complète.