Spotify affiche désormais des anecdotes sur les chansons que vous écoutez

Spotify propose maintenant des anecdotes pour en savoir plus sur une chanson qui nous plaît. 

About the Song Spotify
Crédit : Spotify

Spotify annonce une nouvelle fonctionnalité pour son application mobile. Baptisée “About the Song”, qu'on peut traduire par “À propos du morceau” en français, elle permet d'obtenir des informations et des anecdotes sur les chansons en cours de lecture. “Une chanson vous saisit instantanément et vous avez immédiatement envie d’en savoir plus. Qu’est-ce qui l’a inspirée ? Quelle est sa signification ? Nous sommes convaincus que comprendre la création et le contexte d’une chanson peut approfondir votre lien avec la musique que vous aimez”, déclare Spotify pour montrer l'intérêt de cette nouvelle option.

La plateforme explique que de courtes fiches interactives s'affichent dans la vue Lecture en cours pour fournir aux utilisateurs plus de contexte. Les informations sont résumées à partir de sources externes, apprend-on, et se focalisent sur des détails intéressants sur l'artiste ou la création du morceau. Spotify ne le confirme pas, mais on imagine aisément que cette fonction est basée sur l'IA. Il ne faudra peut-être pas prendre pour argent comptant toutes les anecdotes qui sont ainsi partagées.

Comment afficher “About the Song” dans Spotify

Pour faire apparaître les informations de l'option “About the Song”, voici la marche à suivre :

  • Pendant l'écoute sur l'application mobile Spotify, ouvrez la vue « Lecture en cours ».
  • Faites défiler vers le bas pour trouver la fiche « À propos du morceau » sur les titres compatibles.
  • Faites défiler pour découvrir les histoires qui se cachent derrière chaque morceau.

“Nous cherchons constamment à nous améliorer, et les artistes comme les auditeurs peuvent nous faire part de leurs commentaires directement via la fiche afin de contribuer à façonner l'expérience”, fait savoir Spotify. Car oui, cette nouvelle fonctionnalité n'est pour l'instant disponible qu'en version bêta. Le déploiement est en cours sur Android et iOS. Pour l'instant, “About the Song” n'est accessible qu'en anglais et dans les pays suivants : aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il faut un abonnement Premium pour en bénéficier. 

La semaine a été chargée pour Spotify, qui a aussi annoncé un nouvel affichage des paroles et un étonnant service de vente de livres au format papier.


