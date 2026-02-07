Le Galaxy S26 blanc et le Galaxy S26 Ultra violet dévoilés avant l’heure

Le design des Galaxy S26 continue de se révéler, avec un bel aperçu du modèle Ultra en violet et du smartphone de base en blanc.

Galaxy S26 Ultra
Crédit : Evan Blass

Il ne se passe plus un jour sans qu'on ait droit à une nouvelle fuite concernant les Galaxy S26. On sait déjà que Samsung prévoit un événement d'annonce pour le 25 février 2026, avec des précommandes qui ouvriraient le jour même ou le lendemain, puis une sortie officielle le 11 mars. Le constructeur nous a fait attendre plus longtemps que d'habitude cette année pour lancer ses haut de gamme, la faute à un changement stratégique de dernière minute, le Galaxy S26 Edge étant finalement abandonné au profit du Galaxy S26 Plus.

On s'approche de la date fatidique, mais on sait déjà avec précision à quoi vont ressembler les différents modèles. En tête d'article, vous pouvez observer le Galaxy S26 Ultra dans son coloris violet. Le visuel provient d'une vidéo à 360° partagée par le leaker Evan Blass, mais celle-ci a été supprimée par X (anciennement Twitter) suite à un signalement d'infraction des droits d'auteur par Samsung. Android Authority a été suffisamment rapide pour enregistrer les images avant leur retrait de la plateforme.

Le retour du bloc photo pour tous les Galaxy S26

Le smartphone est élégant, il s'éloigne encore un peu du design des anciens modèles avec ses tranches plates et ses coins arrondis, pour adopter un design similaire aux autres appareils de la série. Comme on l'avait déjà remarqué sur de précédents rendus, Samsung a décidé de rassembler les trois capteurs photo principaux au dos au sein d'un même bloc, conception que le fabricant avait pourtant abandonnée depuis quelques générations. Le bouton du S Pen est du même coloris que le mobile, mais son corps est quant à lui noir.

Galaxy S26
Crédit : Evan Blass

Le même Evan Blass a aussi publié des visuels des Galaxy S26 et S26+ en blanc. Là encore, les capteurs photo à l'arrière appartiennent à un îlot. Ce choix permet à Samsung de se débarrasser des fameux anneaux entourant chaque capteur et qui pouvaient causer des problèmes de fabrication. Pour le reste, pas de surprise, on reste dans du classique. Outre le blanc, ces deux modèles devraient être disponibles en noir, violet cobalt et bleu ciel.


