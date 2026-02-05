Le HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro transforme votre routeur en objet de décoration

HUAWEI lance en France le WiFi Mesh X3 Pro, son nouveau routeur WiFi 7 avec antenne transparente. Au programme : un design révolutionnaire qui en fait un véritable objet déco, des performances optimales et une couverture jusqu'à 120 m².

huawei-wifi

HUAWEI officialise aujourd'hui l'arrivée en France de son WiFi Mesh X3 Pro, un routeur qui casse les codes du genre. Disponible dès maintenant au prix de 249,99€, il profite d'une offre de lancement exclusive : 50€ de remise avec le code A50MESHX3 jusqu'au 1er mars. Le WiFi Mesh X3 Pro se retrouve donc à 199,99€ !

Pourquoi craquer pour ce nouveau routeur WiFi ? Parce qu’il propose une approche radicalement différente des routeurs que l’on a connu jusque-là. Le WiFi Mesh X3 Pro est beau ! Oui, oui, vous avez bien lu. C’est fini de planquer votre routeur derrière un meuble, HUAWEI vous propose ici un routeur qui est un véritable objet de décoration. Le genre d’objet de déco qu'on assume d'afficher dans son salon.

Le routeur WiFi Mesh X3 Pro : des innovations et un bel objet de déco

Ce nouveau modèle est aussi le 1er routeur au monde équipé d'une antenne transparente, sans compromis sur les performances. Une prouesse technique qui a permis à HUAWEI de créer un design inspiré d'une montagne dorée lumineuse.

Avec cette nouvelle génération, HUAWEI mise sur 3 axes :

  • Un design unique qui tranche avec les routeurs traditionnels
  • Des performances WiFi 7 pour le streaming et le gaming
  • Une couverture étendue grâce au système mesh

L'objectif est clair : proposer un routeur qu'on a envie de montrer plutôt que de cacher.

L'éclairage intégré module l'ambiance lumineuse selon vos envies, avec des teintes allant du doré au blanc. Vous pouvez installer le routeur principal et son répéteur sur votre meuble TV ou votre étagère sans que ça fasse “box internet disgracieuse”.

Côté performances, le WiFi 7 à double bande (2,4 et 5 GHz) délivre des débits jusqu'à 3,6 Gbit/s. En clair, plus de ralentissements pendant vos sessions de streaming 4K ou de gaming en ligne, même si toute la famille utilise internet simultanément.

Autre avantage appréciable : son système de ventilation en ailerons de requin de 2e génération maintient une température constante pour éviter la surchauffe et garantir des performances stables.

Des fonctionnalités pensées pour toute la maison

Grâce au système mesh, le routeur principal travaille de concert avec son répéteur pour assurer une connexion WiFi continue dans toutes les pièces. Avec une couverture jusqu'à 120 m², vous oubliez définitivement ces zones mortes frustrantes où le WiFi disparaît mystérieusement.

Toute la gestion passe par l'application HUAWEI AI Life, qui centralise le contrôle du routeur et de vos autres appareils HUAWEI. Vous pouvez ajuster la teinte lumineuse pour l'adapter à votre ambiance, lancer un diagnostic WiFi si vous rencontrez un souci, ou encore activer le contrôle parental pour encadrer l'usage d'internet des enfants. Pratique aussi quand vous êtes en déplacement et que vous voulez vérifier que tout tourne normalement à la maison.

Côté sécurité, HUAWEI HomeSec veille au grain en permanence avec chiffrement WiFi et protection contre les tentatives de piratage. Le contrôle parental va plus loin que de simples restrictions horaires : vous pouvez limiter l'accès aux réseaux sociaux, bloquer les paiements en ligne ou encore filtrer les sites non sécurisés. De quoi laisser les enfants naviguer plus sereinement.

Le HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro est disponible dès aujourd'hui en France au prix de 199,99€ avec le code exclusif A50MESHX3 (50€ de remise jusqu'au 1er mars). Avec ce design révolutionnaire et ces performances WiFi 7, HUAWEI propose enfin un routeur qu'on peut afficher fièrement dans son salon et c’est une occasion ne pas laisser passer.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


