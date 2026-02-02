L’incroyable chute de la SU7 Ultra fait trembler les ambitions de Xiaomi

La berline électrique la plus ambitieuse de Xiaomi subit un sérieux revers moins d’un an après son lancement. Malgré des performances impressionnantes, la SU7 Ultra ne parvient plus à séduire. Ce repli brutal marque un coup d’arrêt pour les ambitions haut de gamme de la marque.

Avec la SU7 Ultra, Xiaomi voulait frapper fort. Ce modèle a été lancé en février 2025 avec une fiche technique spectaculaire. Il atteint 1 548 chevaux, passe de 0 à 100 km/h en 1,98 seconde et atteint 350 km/h en vitesse de pointe. En juin, elle a battu un record mondial sur le circuit du Nürburgring avec un chrono de 7 minutes et 4 secondes. Ce résultat en a fait la berline électrique de série la plus rapide jamais enregistrée. Le fabricant chinois comptait sur ce coup d’éclat pour imposer son nom dans le haut de gamme électrique.

Mais cette trajectoire impressionnante a vite été stoppée. En mars, trois étudiantes ont perdu la vie dans un accident impliquant une SU7. Le système de conduite autonome a été mis en cause. Xiaomi a réagi en déployant une mise à jour sur plus de 110 000 voitures pour corriger des problèmes de détection. Puis en octobre, un autre drame a touché la SU7 Ultra. Après un accident à Chengdu, le véhicule a pris feu. Les passagers n’ont pas pu être secourus. La firme a aussi été critiqué pour des pratiques commerciales discutables. Certains ont évoqué des paiements anticipés obligatoires ou des portes bloquées après des chocs.

Les ventes de la SU7 Ultra chutent de 3 000 à seulement 45 unités en quelques mois

D’après nos confrères de Car News China, les ventes de la SU7 Ultra ont atteint 3 098 unités en mars 2025. Elles sont restées stables jusqu’en août avec plus de 2 000 ventes par mois. Mais en septembre, tout s’est effondré. Il ne s’est écoulé que 488 unités, puis 130 en octobre, 80 en novembre, et enfin 45 en décembre.

En parallèle, les autres modèles de Xiaomi se portent bien. La SU7 standard a dépassé les 11 000 ventes en décembre. La YU7 a franchi les 39 000 unités. Xiaomi Auto a même intégré le top 10 en Chine avec plus de 411 000 voitures vendues en 2025. La marque vise désormais 550 000 ventes pour 2026. Malgré l’échec de la SU7 Ultra, Xiaomi poursuit sa croissance avec des modèles plus accessibles.