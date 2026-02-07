Voici les 5 voitures les plus volées en France

Certains modèles de voiture sont particulièrement ciblés par les voleurs. On sait quelles sont les 5 références les plus volées en France.

Comme chaque année, le ministère de l’Intérieur a publié les chiffres sur l’insécurité et à la délinquance en France. Parmi les données, on retrouve un état des lieux concernant les déclarations de vol de voiture. On apprend qu'en 2025, il y a eu 125 200 véhicules volés dans l'hexagone. Un volume encore élevé, mais qui représente une baisse de 9 % par rapport à 2024. Les vols d'objets à l'intérieur des véhicules ont eux aussi diminué de 9 %. Les vols de pièces et d’équipements embarqués ont quant à eux stagnés, avec un très léger déclin d'1 %.

Mais quels sont les modèles qui attirent particulièrement les voleurs ? Ça, le rapport du gouvernement ne le dit pas. Le club automobile Roole, qui recense plus d'1,5 million de membres, a partagé ses propres résultats, repérés par Auto Plus, pour nous donner une idée des voitures les plus susceptibles d'intéresser les malfaiteurs. Ils sont basés sur les données des balise RX, un dispositif d'identification des véhicules qui permet d'augmenter les chances de retrouver une voiture en cas de vol. Celles-ci équipent plus d’un million de voitures, ce qui donne un échantillon assez vaste.

Quelle voiture est la plus volée en France ?

Parmi les véhicules enregistrés ayant subi une tentative de vol, 54 % sont thermiques, 36 % sont hybrides et 3 % sont tout électriques. Roole explique ce peu d'attrait des voleurs pour les voitures électriques par une revente plus difficile pour ce type de véhicule et un temps de chargement plus long que de passer à la pompe.

34 % des vols ont eu lieu en Île-de-France, qui est largement en tête du classement. Ce n'est pas étonnant, il s'agit, de loin, de la région la plus peuplée de France. Le reste du podium se constitue des Hauts-de-France (17 %) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (15 %). Là encore, elles font partie des régions les plus peuplées du pays. Mais Auvergne-Rhône-Alpes a plus d'habitants et se trouve pourtant plus loin dans le classement.

En ce qui concerne les modèles les plus volés, on retrouve sans surprise la Renault Clio en tête, avec 347 vols. Elle devance la Toyota RAV4 (162), la Peugeot 208 (131), la Peugeot 3008 (109) et la Renault Mégane (103). Ces 5 voitures représent à elles seules 37 % du total de vols de véhicules.