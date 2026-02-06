Ninja CREAMi Scoop & Swirl : la machine à glace 13-en-1 passe à petit prix, c’est parfait pour les gourmands !

Sortie il y a peu, la CREAMi Scoop & Swirl est exceptionnellement à prix cassé sur le site officiel de Ninja. Habituellement en vente à 349,99 €, la machine à glace qui fait des boules et des glaces à l’italienne passe à seulement 269,99 € avec le code PANINJA10 À ce prix, n’attendez pas l’été pour vous faire plaisir !

Machine à glace Ninja CREAMi Scoop & Swirl

Vous connaissez probablement le géant américain pour ses airfryers puissants à prix accessibles, mais Ninja propose également d’autres appareils qui vous facilitent la vie en cuisine. À l’approche de la Saint-Valentin, la marque propose des prix cassé sur de nombreux produits. Les machines à glace n’y échappent pas ! La Ninja CREAMi Scoop & Swirl vous donne la possibilité de préparer des boules de glace, des glaces à l’italienne, des yaourts glacés, des milkshakes et bien plus encore.

Normalement en vente à 349,99 €, cette machine 13-en-1 est actuellement affichée à 299,99 € dans sa version avec 2 pots. Et avec le code PANINJA10 à renseigner dans le panier, vous obtenez 10% de réduction supplémentaire. Son prix chute donc à 269,99 € seulement ! C’est parfait pour déguster une glace maison en amoureux devant une série Netflix, ou profiter de délicieux desserts glacés en famille.

Quelles sont les caractéristiques de la Ninja CREAMi Scoop & Swirl ?

Vous rêvez de faire vos glaces maison, mais vous pensez que c’est trop difficile à faire ? Comme a son habitude, Ninja vous facilite la vie. Avec la CREAMi Scoop & Swirl, préparer de délicieuses crèmes glacées n’a jamais été aussi simple et rapide ! Alors que les glaces vendues dans le commerce sont généralement onéreuses ou avec des ingrédients controversés, cette machine vous donne la possibilité de faire vos propres glaces en contrôlant leur composition.

La Ninja Swirl by CREAMi est un appareil très simple d’utilisation qui permet de réaliser aussi bien des glaces onctueuses pour faire des boules que de savoureuses glaces à l’italienne directement chez vous.

Elle embarque 6 modes pour les glaces à l’italienne, à savoir Ice Cream (crème glacée), Light Ice Cream (Crème glacée allégée), Fruiti, Frozen Yoghurt (Yaourt glacé), Soft Serve Gelato (Gelato Tourbillon), et un mode spécial CreamiFit pour des préparations plus légères et riches en protéines.

Elle dispose également de 6 modes de glaces à la texture parfaite pour réaliser des boules classiques incluant crème glacée, sorbet, gelato, yaourt glacé et même milkshake !

Et avec la fonction Mix‑In (Extra), vous pouvez ajouter des garnitures pour un résultat plus gourmand avec par exemple des des éclats de chocolat ou des fruits secs. N’attendez pas l’été pour vous équiper de cette machine à glace car à ce prix, ça serait dommage de s’en priver !


