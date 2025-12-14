Samsung améliore encore la Now Bar, Orange et Bouygues veulent en finir avec les coupures Internet, c’est le récap’ de la semaine

La Now Bar de Samsung gagne en compatibilité avec One UI 8.5, Orange et Bouygues Telecom s’attaquent enfin aux coupures Internet lors des interventions, Sosh crée la polémique avec une option payante sur les appels WiFi, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Samsung continue de peaufiner la Now Bar avec One UI 8.5 et la rend compatible avec une nouvelle application. Orange et Bouygues Telecom annoncent une solution pour éviter les coupures d’Internet lors des interventions techniques, pendant que Sosh fait réagir ses abonnés avec une option payante pour les appels WiFi. Cette semaine, une application bien connue rend Windows 11 encore plus agréable à l’œil et OnePlus nous donne un premier aperçu très prometteur de son futur OnePlus 15R.

Cette application rend Windows 11 beaucoup plus beau grâce à sa dernière mise à jour

Windows 11 a beau avoir fait des progrès côté design, beaucoup d’utilisateurs le trouvent encore en retrait face à macOS. Heureusement, certaines applications viennent combler ce manque. C’est le cas de FluentFlyouts, un outil qui améliore l’affichage des notifications système et des contrôles multimédias avec une interface bien plus moderne. Grâce à sa dernière mise à jour, l’application adopte Fluent 2, gagne en fluidité et propose plus d’options de personnalisation. Une solution simple et efficace pour rendre Windows 11 nettement plus agréable à l’usage.

Orange et Bouygues Telecom veulent en finir avec les coupures d’Internet lors des interventions

Les coupures d’Internet causées par des interventions techniques pourraient bientôt appartenir au passé. Orange et Bouygues Telecom ont mis au point un outil capable de détecter immédiatement lorsqu’une intervention sur un local fibre impacte la ligne d’un autre abonné. Baptisé e-intervention, ce système permet d’alerter le technicien en temps réel afin qu’il corrige le problème sans attendre. Après plusieurs tests concluants, notamment en Gironde, l’outil est en cours de déploiement sur le territoire. SFR a déjà annoncé vouloir rejoindre le dispositif, sous la supervision de l’Arcep, avec l’objectif de généraliser ce fonctionnement d’ici 2026.

Sosh fait payer les appels WiFi sur son forfait à 2 euros

Sosh ajoute une option payante à son forfait à 2 euros. En effet, pour 1 € de plus par mois, les abonnés peuvent passer des appels illimités lorsqu’ils sont connectés en WiFi. Problème, la voix sur WiFi (VoWiFi) n’utilise pas le réseau mobile de l’opérateur et ne lui coûte quasiment rien. D’autant que cette fonctionnalité est déjà incluse gratuitement chez certains concurrents, comme Free, y compris sur les petits forfaits. Sosh justifie ce choix par les frais d’acheminement des appels vers le réseau du destinataire, mais dans les faits, il faut dépasser largement le temps d’appel moyen mensuel pour que l’option soit réellement rentable pour l’abonné.

One UI 8.5 rend la Now Bar encore plus utile avec une nouvelle compatibilité

Avec One UI 8.5, Samsung continue d’enrichir la Now Bar, l’une de ses meilleures idées récentes. Après les Live Updates et l’arrivée prochaine de nouvelles options comme Audio Broadcast ou Commute From Google, la barre va désormais prendre en charge les alarmes de l’application Horloge. Concrètement, les prochaines sonneries, ainsi que les alarmes en répétition, s’afficheront directement sur l’écran de verrouillage et en Always On Display. Une petite évolution, mais qui renforce encore le côté pratique de la Now Bar au quotidien.

Prise en main du OnePlus 15R, un sérieux candidat pour Noël 2025

À quelques jours de son lancement officiel, le OnePlus 15R est déjà passé entre nos mains. Version plus accessible du OnePlus 15, il en reprend une bonne partie du design, avec une finition soignée, un châssis en aluminium brossé et un dos en verre fumé agréable en main. Les différences sont discrètes, mais bien là, notamment du côté du module photo, plus compact. Côté technique, OnePlus confirme la présence du Snapdragon 8 Gen 5 et d’un écran AMOLED 1,5K très lumineux. Si la marque promet un « flagship au rapport qualité-prix imbattable », tout laisse penser à un tarif sous la barre des 800 €, ce qui pourrait en faire l’un des smartphones les plus intéressants de la fin d’année.

Notre test de la semaine

Motorola Edge 70 : fin, léger et agréable, mais pas sans concessions

Le Motorola Edge 70 mise avant tout sur son design ultra-fin et sa légèreté. L’écran est bien calibré et suffisamment lumineux pour un usage quotidien confortable, et le processeur offre une stabilité correcte sans surchauffe. L’autonomie est supérieure à celle de nombreux concurrents, avec une recharge très rapide. En photo, le Edge 70 s’en sort globalement bien, avec de belles qualités générales, on apprécie la compatibilité Dolby Atmos. En revanche, on regrette que l'interface accumule les doublons d’applications et s’oriente de plus en plus vers la publicité. On note également l’absence de LTPO, les performances un peu justes pour le prix, le zoom numérique brouillon et le bruit persistant en vidéo de nuit, qui rappellent que tout n’est pas parfait.

