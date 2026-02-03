Et voilà, nous y sommes : la nouvelle version de Phonandroid est en ligne ! Après plus de quinze années d'existence, il était grand temps que le site s'offre un nouveau lifting et en profite pour accueillir par la même occasion une nouvelle rubrique. Allez, suivez le guide, en route pour un petit tour des nouveautés.

“Comme il a bien grandi, le petit !” Lancé en 2010, Phonandroid et son forum avaient pour unique centre d'intérêt l'environnement Android. Si le site ne comptait à l'époque que quelques dizaines de milliers de visiteurs mensuels, il est aujourd'hui consulté par plusieurs millions d'internautes chaque mois. Et peu importe que vous soyez lecteur fidèle ou occasionnel, nous vous remercions toutes et tous de venir nous voir quand l'occasion se présente, de commenter nos articles, de partager nos écrits sur les réseaux sociaux et de participer au forum.

Néanmoins au fil des ans, la ligne éditoriale et ses équipes de Phonandroid ont bien changé. Oui, nous continuons à évoquer au quotidien les appareils qui fonctionnent sous Android, mais nos actualités et nos dossiers traitent aussi de l'écosystème Apple depuis une dizaine d'années. Et la téléphonie n'est pas la seule thématique dont nous parlons chaque jour. Depuis un bon moment déjà, des rubriques dédiées à l'espace, au monde du jeu vidéo, à l'intelligence artificielle, au streaming et à la pop culture ont vu le jour sur le site.

Reste que graphiquement, Phonandroid n'avait encore assez évolué à notre goût. Et au vu des dizaines et des dizaines de messages que nous avons reçus ces cinq dernières années de la part de vous, nous n'étions pas les seuls à la rédaction à trouver que le site commençait à se faire un peu vieillot. L'été dernier, nous nous sommes donc réunis avec nos équipes de designers et de développeurs, afin de travailler sur un nouveau design du site, mais également sur un nouvel agencement des rubriques. Bref, nous avons voulu réfléchir à un dépoussiérage total de Phonandroid.

Et c'est désormais chose faite. Le design du site a été refait de A à Z, un nouveau menu de navigation a fait son apparition, le code a été optimisé et suroptimisé et un vrai moteur de recherche (efficace et réactif) a fait son entrée.

Sur la page d'accueil et dans les rubriques concernées, Vous trouverez par ailleurs des agendas dédiés aux prochains lancements et salons high-tech, aux événements spatiaux et aux sorties ciné/séries TV.

Et une nouvelle catégorie fait son entrée ! Cette catégorie intitulée bien-être est liée comme son nom l'indique à la santé (mais uniquement quand il est question de numérique, pour un aspect plus généraliste, nous vous conseillons de faire un tour dans la rubrique santé de nos collègues de Linternaute). Vous y trouverez donc toutes les actualités liées au bien-être numérique, mais également nos tests de montres, bracelets connectés et autres produits qui promettent de garder la forme, avec plus ou moins de résultats il faut bien l'avouer.

Un très grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont ardemment travaillé ces derniers mois sur la refonte du site. Gaétan, Julien, Magali, Maud, Axel : nous ne serions rien (ou presque rien) sans vous ! Merci également à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à y voir clair dans nos choix parfois douteux, que ce soit nos collègues du Journal du Net, de Comment Ça Marche ou Linternaute, mais aussi nos proches, et parfois même nos concurrents et néanmoins amis. Et bravo à toute la “dream team” de la rédaction, qui maintient le cap avec le brio depuis tant d'années et qui doit endurer les blagues et le caractère pas toujours faciles de son rédacteur en chef.

Que vous aimiez ou détestiez, n'hésitez pas à poster en commentaires votre avis concernant cette refonte intégrale. On prend toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. On vous laisse donc le mot de la fin, à vous de jouer.