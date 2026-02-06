La sortie de GTA 6 pourrait repousser celle de Fable et d’autres jeux Xbox

Personne ne veut sortir de jeu en même temps que Rockstar lance GTA 6, même Xbox. Et cela pourrait avoir des conséquences sur la disponibilité de Fable et quelques autres titres Xbox.

Les éditeurs de jeux vidéo du monde entier sont bien embêtés. Pour ne pas que leurs jeux soient invisibilisés par GTA 6, ils doivent les sortir soit bien avant, soit bien après le lancement du mastodonte de Rockstar, qui devrait battre tous les records de vente et de médiatisation quand il sera disponible. Mais il est difficile d'anticiper les temps de développement dont les jeux ont besoin, et à quelle date GTA 6 va réellement sortir. D'abord annoncé pour le 26 mai 2026, GTA 6 a été repoussé au 26 novembre 2026. Et au vu de l'échelle et de l'ambition d'une telle production, on ne peut pas être sûr que les développeurs puissent tenir cette date non plus.

Toute l'industrie est donc en suspens, et même ses acteurs les plus importants sont dans l'attente de savoir. D'après The Verge, Microsoft a une idée précise des dates de sortie de Fable et Gears of War : E-Day, deux jeux prévus pour le second semestre 2026, mais se tient prêt à bouleverser ses plans pour éviter de rapprocher les lancements à ceux de GTA 6.

Xbox craint la sortie de GTA 6 pour Fable et Gears of War : E-Day

Take-Two a annoncé lors de la publication de ses derniers résultats financiers que la campagne marketing pour Grand Theft Auto VI allait démarrer cet été. Le groupe semble donc confiant sur la capacité de Rockstar à livrer le jeu pour novembre prochain. Mais l'éventualité d'un autre report reste sur la table.

Pour Xbox, éviter GTA 6 est un enjeu stratégique majeur pour le succès de Fable et Gears of War : E-Day, alors que la marque doit atteindre des objectifs financiers fixés par Microsoft. Fable doit arriver à l'automne 2026, à peu près en même temps que GTA 6, donc. Pour lui donner toutes ses chances, le jeu sortira même directement sur PS5.

Fable a fait les beaux jours de la première génération de Xbox et de la Xbox 360. Son retour est très attendu et ce qu'on a pu en voir est plutôt rassurant. Le retour de la licence Gears of War, avec E-Day, est aussi un événement d'envergure pour Xbox, qui ne doit pas se rater avec ces deux sorties.