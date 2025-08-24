YouTube gâte ses utilisateurs gratuits, Google lance ses Pixel 10, c’est le récap’ de la semaine

Téléchargements hors ligne pour tous sur YouTube, la nouvelle gamme Pixel 10 enfin officielle, Meta prépare des lunettes connectées à un prix étonnamment sage, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, il y a du nouveau du côté de YouTube qui permet enfin aux utilisateurs gratuits de télécharger des vidéos, mais avec quelques limites. Google a profité de sa conférence Made by Google pour présenter sa nouvelle série Pixel 10, avec un pliant plus abordable que son rival de chez Samsung. Meta dévoile aussi une nouvelle génération de lunettes connectées, et YouTube Premium cache une astuce pratique pour mieux profiter de son abonnement.

YouTube Premium : une astuce simple pour mieux gérer vos recommandations

Si vous êtes abonné à YouTube Premium, vous avez sûrement remarqué que vos recommandations partent parfois dans tous les sens après quelques recherches ponctuelles, et que la navigation privée n’est pas une solution puisqu’elle réactive les pubs. L’astuce, c’est de créer plusieurs chaînes secondaires avec le même compte : chacune a son propre algorithme, mais toutes profitent des avantages Premium. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître la procédure à suivre.

Meta dévoile ses lunettes connectées avec écran

Après ses Ray-Ban connectées, Meta passe à la vitesse supérieure avec des lunettes équipées d’un écran. Elles afficheront des applis simples et des notifications, sans aller jusqu’à la réalité augmentée complète. Bonne surprise, elles ne coûteraient pas 1 400 dollars comme prévu, mais environ 800 dollars (740 €), soit un prix bien plus abordable que l’Apple Vision Pro. La sortie de ces nouvelles lunettes connectées est prévue pour le mois prochain.

Les Pixel 10 sont officiels et seront disponibles dans quelques jours

Google a officialisé les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL. Pas de révolution côté design, mais quelques ajouts bienvenus : nouvelle puce Tensor G5 taillée pour l’IA, compatibilité Qi2 avec système « Pixelsnap » aimanté, écrans plus lumineux et batteries un peu plus importantes. Le Pixel 10 gagne un zoom optique 5x et un prix inchangé à 899 €. Les Pro misent sur un son retravaillé, une meilleure stabilisation photo et des batteries plus généreuses, à partir de 1 099 € et 1 299 €. Les Pixel 10 seront disponibles dès le 28 août.

Google officialise le Pixel 10 Pro Fold, plus costaud que jamais

Le Pixel 10 Pro Fold est officiel. Google a revu sa formule avec une meilleure résistance à l’eau et à la poussière (IP68), un écran plus lumineux et surtout une batterie qui franchit enfin la barre des 5000 mAh. À l’intérieur, on retrouve la nouvelle puce Tensor G5, quelques optimisations photo et une charge Qi2 plus rapide. Mais la vraie bonne surprise, c’est le prix, le pliant reste affiché à 1899 €, malgré ces améliorations, et reste donc 200 € moins cher que le Galaxy Z Fold 7. Le Pixel 10 Pro Fold sera disponible en octobre, en gris et en vert.

YouTube autorise enfin le téléchargement pour les comptes gratuits

YouTube vient d’ouvrir une option longtemps réservée aux abonnés Premium : le téléchargement de vidéos hors ligne. Bonne nouvelle pour les comptes gratuits, même si les limites restent sévères. En effet, il est impossible de dépasser la basse définition (360p ou 144p), le nombre de téléchargements semble plafonné, et les clips musicaux restent réservés au Premium. Pour l’instant, la fonction n’est pas encore disponible partout et semble se déployer progressivement, uniquement sur mobile ou via l’application selon les retours d’utilisateurs.

Nos tests de la semaine

Resident Evil Requiem : la saga pousse encore plus loin la peur

Capcom démarre un nouveau cycle avec Resident Evil Requiem, et il n’a rien perdu de son goût pour l’horreur. Nous avons pu jouer une dizaine de minutes et l’expérience fut intense : un hôtel sombre, une héroïne vulnérable et un monstre implacable qui nous a fait courir comme jamais. Ambiance suffocante, sound design impeccable et level design soigné, tout est pensé pour nous faire paniquer. Verdict, nous avons eu vraiment peur et nous avons déjà hâte d’y retourner le 27 février 2026 lorsque le jeu sortira.

Metal Gear Solid Delta : un remake qui tient toutes ses promesses

Snake revient plus affûté que jamais avec Metal Gear Solid Delta, le remake tant attendu de l’épisode culte. Graphismes réussis, maniabilité revue, deux façons de jouer, un scénario toujours aussi prenant, tout est là pour happer les joueurs, anciens comme nouveaux. Les moments d’anthologie s’enchaînent et les idées brillantes fusent, le tout dans des cinématiques fidèles au plan près. Mais tout n’est pas parfait : certains décors intérieurs paraissent bien vides, quelques passages frustrent en 2025 et Snake reste parfois un peu difficile à manier.

