Samsung baisse drastiquement le prix de la Galaxy Watch 8 et offre un cadeau en bonus

À quelques jours de la Saint-Valentin, Samsung propose une offre alléchante sur l’un de ses produits phares. La Galaxy Watch 8, ainsi que la Watch 8 Classic sont à prix réduit. Elles sont accompagnées d’une balance connectée offerte.

Cliquez ici pour découvrir l'offre

Lancée il y a quelques mois à 379,99 € dans sa version 40 mm, la Galaxy Watch 8 est à son prix le plus bas sur le site de Samsung. La montre connectée est actuellement affichée à 279,99 €, soit une réduction de 100 € par rapport au prix de lancement. Cette offre est valable uniquement sur le coloris argent, auquel vous pouvez associer le bracelet de votre choix : noir, blanc, bleu, vert ou rose.

Si vous préférez la version 44 mm de la Galaxy Watch 8, elle est proposée 30 € plus cher, à 309 € au lieu de 409,99 € à sa sortie.

Une balance connectée offerte

Pour tout achat d’une Galaxy Watch 8 ou d’une Watch 8 Classic jusqu’au 15 février 2026, Samsung vous offre également sa balance connectée GP-BELAD001BP0. Un complément idéal pour la montre connectée, permettant d’accéder à des données supplémentaires pour le suivi de votre santé.

Poids, indice de masse corporelle, masse musculaire, quantité d’eau dans le corps, toutes ces informations sont accessibles via un rapport détaillé dans l’application Samsung Health. Pour recevoir la balance connectée, vous il faut remplir un dossier à soumettre en ligne sur le site de Samsung. La date limite est fixée au 1er mars 2026, mais l’achat de la Watch 8 devra être fait au plus tard le 15 février.

J'en profite

Les caractéristiques de la Galaxy Watch 8

La première nouveauté qui saute aux yeux, c’est l’évolution du design. Après plusieurs années de stagnation, Samsung a revisité le look de sa montre connectée. La Galaxy Watch 8 présente ainsi un cadran plus anguleux sur les bords qui contraste avec l’écran parfaitement circulaire. Cela confère à la montre une apparence qui se démarque des versions précédentes.

Elle est par ailleurs propulsée par le processeur Exynos W1000 à 5 cœurs, offrant des performances confortables et une utilisation fluide. L’écran de 1,3 pouce (40 mm) ou de 1,5 pouce en 44 mm est de type AMOLED, avec un contraste sans fin et une luminosité allant jusqu’à 3000 nits. Il reste ainsi parfaitement lisible en plein soleil.

Pour ce qui est des fonctionnalités, on retrouve tout ce qu’on peut demander d’une montre connectée haut de gamme : analyse avancée de la qualité de sommeil, ECG, fréquence cardiaque avec notification d’arythmie, ou encore le suivi de la pression artérielle. Bien d’autres fonctionnalités pratiques sont également proposées, avec la contribution de l’intelligence artificielle pour un suivi de votre état de santé physique et mental.