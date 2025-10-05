Le Galaxy S26 Ultra change de look, Android Auto simplifie les appels, c’est le récap’ de la semaine

Les premières images du futur Galaxy S26 Ultra dévoilent un nouveau design, Android Auto gagne deux outils pratiques, Google prépare une amélioration bienvenue pour Maps, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’une fuite dévoile le design du Galaxy S26 Ultra, avec un nouveau look et des changements visibles au niveau des capteurs photo, Android Auto ajoute deux fonctions bien pratiques pour gérer ses appels en voiture. Du côté de Google, Maps devrait bientôt corriger l’un de ses plus gros défauts, et les Pixel vont retrouver un raccourci d’accessibilité réclamé par les utilisateurs. Cette semaine, on vous explique comment le Lego Game Boy, sorti comme un simple set Lego, est déjà devenu une vraie console fonctionnelle qui lit les cartouches originales de Nintendo.

Google rétablit un accès rapide à Live Caption sur ses Pixel

Google a entendu les critiques, l’accès à Live Caption, l’outil de sous-titrage en temps réel, va redevenir plus simple sur les Pixel. Alors que cette fonction, très utile pour les personnes malentendantes ou pour suivre une vidéo sans le son, avait été reléguée dans les menus d’Android 15, le raccourci va bientôt faire son retour directement sous le curseur de volume. Le changement est déjà visible dans la dernière build Canary d’Android et devrait arriver prochainement en bêta publique, avant d’être intégré à la version stable.

Lire : Google va améliorer l’accessibilité sur ses Pixel grâce à un accès plus rapide à cette fonction clé



Android Auto ajoute deux outils pratiques pour les appels

Bonne nouvelle pour ceux qui passent beaucoup de temps derrière le volant, Android Auto s’enrichit de deux fonctions qui simplifient les appels. La première, c’est le filtrage automatique, qui demande à un numéro inconnu de s’identifier avant d’afficher la réponse sur l’écran de bord. La seconde, c’est la prise de notes générée en direct, qui permet de garder une trace écrite d’un appel sans lever les mains du volant. Le filtrage est déjà en cours de déploiement et la prise de notes arrivera plus tard dans l’année.

Lire : Android Auto gagne ces deux nouvelles fonctions pour gérer les appels plus facilement

Galaxy S26 Ultra : un nouveau design se dévoile

Une fuite révèle le design du Galaxy S26 Ultra et il semblerait que Samsung ait décidé de changer ses habitudes. En effet, le smartphone adopte un vrai bloc photo avec trois capteurs alignés, alors que les modules étaient séparés sur les générations précédentes. L’écran et le dos seront plats, avec des tranches adoucies et un S Pen toujours au rendez-vous. Le futur Galaxy devrait peser 217 g, et être équipé d’un écran M14 de 6,9 pouces plus lumineux et moins énergivore, et d’une puce Exynos 2600 en Europe.

Lire : Voici les premières images du Galaxy S26 Ultra, Samsung a opté pour un tout nouveau design

Google Maps ajoute un bouton pour passer en vue satellite

Un nouveau bouton repéré dans Maps va simplifier la vie de ceux qui aiment la vue satellite. En effet, vous n’aurez bientôt plus besoin de fouiller dans les menus, il suffira d’un clic pour basculer entre les deux affichages. Le nouveau bouton, baptisé Aerial View, a été repéré par nos confrères d’Android Authority dans la version v25.39.07 de Google Maps. Autre nouveauté très pratique, l’orientation du smartphone dans Street View est maintenant conservée quand on change de vue.

Lire : Google Maps : cette petite nouveauté va être ultra pratique pour mieux se repérer

Le Lego Game Boy devient une vraie console en seulement un jour

Le kit Lego Game Boy vient à peine de sortir qu’il est déjà devenue une vraie console jouable. En un jour seulement, une moddeuse connue sous le pseudo Natalie the Nerd a réussi à lui greffer tout ce qu’il faut pour lire des cartouches originales de Nintendo, sans passer par l’émulation. Tout n’est pas encore parfait, mais le résultat est bluffant. En effet, ce Lego Game Boy se transforme en véritable machine rétro capable de lancer Super Mario Land ou Zelda, comme à l’époque. Natalie promet à terme de partager ses plans pour que d’autres puissent tenter l’expérience.

Lire : Le Lego Game boy peut déjà lire de vraies cartouches de jeux, un jour après sa sortie

Nos tests de la semaine

iPhone 17 Pro Max : un monstre de puissance

Avec l’iPhone 17 Pro Max, Apple signe une vraie montée en gamme. Plus futuriste dans son design, encore meilleur sur l’autonomie, la gestion de la chauffe et la stabilité des performances, il coche presque toutes les cases. L’écran impressionne par sa colorimétrie et sa luminosité, iOS 26 affine l’expérience, et la recharge rapide change la donne. Côté photo, les résultats sont naturels et homogènes, avec un nouveau capteur selfie réussi. Petites ombres au tableau, le poids grimpe encore, le zoom numérique reste limité au-delà de 20x, et la vidéo souffre de bruit et de reflets sur les lentilles. À noter également que les performances sont bonnes aujourd’hui mais risquent d’être rapidement dépassées face aux meilleurs Android de fin 2025.

Lire : Test Apple iPhone 17 Pro Max : excellent, mais pour combien de temps ?

iPhone Air : finesse record, mais pas fait pour tout le monde

L’iPhone Air impressionne par sa finesse, sa légèreté, son écran calibré et son autonomie meilleure que celle du Galaxy S25 Edge. La chauffe est bien maîtrisée et ses deux capteurs photo sont excellents. En revanche, la charge n’est pas si rapide, il n’y a qu’un seul capteur arrière, il faudra se passer d’emplacement de carte SIM et accepter les défauts en vidéo. C’est un très bel objet mais il ne pourra probablement pas séduire les photographes ou tous ceux qui rechercheraient une expérience complète.

Lire : Test Apple iPhone Air : est-il mieux ou moins bon que le Galaxy S25 Edge ?