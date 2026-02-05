Le mode Isolement de l’iPhone est vraiment infranchissable, même le FBI ne parvient pas à le casser

Le FBI a échoué à accéder aux données de l'iPhone d'une journaliste qui avait activé le mode Isolement d'iOS. On vous rappelle comment il fonctionne, et comment l'activer sur votre appareil.

Lors de la WWDC 2022, Apple annonçait le nouveau mode Lockdown, rebaptisé Isolement en français, qui allait ensuite être déployé sur les appareils de la marque avec les mises à jour iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. En plein scandale des logiciels de surveillance utilisés par les États pour espionner leur propre population, Pegasus étant sans doute le plus connu, la firme voulait réaffirmer qu'elle propose l'environnement informatique et numérique grand public le plus sécurisé du marché. L'efficacité de ce système a récemment été mise à l'épreuve et il s'en est sorti avec brio.

En janvier 2026, le FBI perquisitionnait le domicile d'Hannah Natanson, journaliste au Washington Post, dans le cadre d'une enquête sur des fuites présumées d'informations classifiées à la presse. Les agents saisissaient alors son iPhone et son MacBook Pro, mais ne peuvent pas contraindre la journaliste à les déverrouiller. Ils doivent donc accéder aux données des deux appareils en les piratant. Sauf qu'ils n'y parviendront pas.

Le mode Isolement d'Apple a résisté aux tentatives d'intrusion du FBI

Comme rapporté par 404media, qui a eu accès à une requête officielle du FBI s'opposant à la restitution des appareils d'Hannah Natanson, le fameux service fédéral de police judiciaire et de renseignement intérieur a été incapable de récupérer les informations des deux dispositifs. “L'iPhone étant en mode de verrouillage, l'équipe d'intervention et d'analyse informatique (CART) n'a pas pu extraire les données de l'appareil. De même, l'image du MacBook Pro personnel n'a pas encore pu être créée”, explique l'agence pour justifier la conservation de l'iPhone et du MacBook Pro, protégés par le mode Isolement.

Là où la situation devient cocasse, c'est que les agents du FBI avaient obtenu des mandats leur permettant d'obliger la journaliste à déverrouiller ses appareils par authentification biométrique, par Touch ID ou Face ID, donc. Or, Hannah Natanson n'utilisait pas le déverrouillage par biométrie, mais seulement par codes d'accès, qu'elle n'était par contre pas tenue de fournir au FBI.

“Le mode Isolement est une protection extrême facultative destinée à de rares personnes susceptibles d’être personnellement ciblées (en raison de leur identité ou de leurs activités) par certaines des menaces numériques les plus sophistiquées. La plupart des personnes ne sont jamais visées par ce type d’attaque”, détaille Apple pour décrire cette fonctionnalité.

“Lorsque le mode Isolement est activé, votre appareil ne fonctionne pas comme d’habitude. Afin de réduire la surface d’attaque pouvant être exploitée par des logiciels espions mercenaires très ciblés, l’accès à certaines apps, à certains sites web et à certaines fonctionnalités est strictement limité pour des raisons de sécurité. Il est alors possible que certains types d’utilisations ne soient pas du tout possibles”, ajoute le constructeur. Un outil bien pratique pour une journaliste qui traite de sujets sensibles et qui voudrait protéger ses sources.

Comment activer le mode Isolement pour protéger les données de son iPhone

Les dernières mises à jour d'iOS renforcent encore le mode Isolement, veillez donc à ce que votre appareil soit à jour. Il doit ensuite être activé séparément sur l'iPhone, iPad et Mac. Par contre, une activation sur l'iPhone protège aussi automatiquement l'Apple Watch qui y est liée. Lorsque vous activez le mode Isolement sur l’un de vos appareils, vous êtes invité à l’activer sur vos autres appareils Apple compatibles.

Voici comment activer le mode Isolement sur iPhone et iPad :

Ouvrez l’app Réglages.

Touchez Confidentialité et sécurité.

Faites défiler vers le bas, touchez Mode Isolement, puis Activer le mode Isolement.

Touchez Activer le mode Isolement.

Touchez Activer et redémarrer, puis saisissez le code de votre appareil.

Suivez la procédure suivante sur votre Mac :

Dans le menu Apple, choisissez Réglages Système.

Dans la barre latérale, cliquez sur Confidentialité et sécurité.

Faites défiler vers le bas, cliquez sur Mode Isolement, puis sur Activer.

Cliquez sur Activer le mode Isolement. Vous pouvez être invité à saisir le mot de passe de l’utilisateur.

Cliquez sur Activer et redémarrer.

Le mode Isolement limite des fonctions sur iMessages, la navigation web, FaceTime, les services Apple, l’app Photos, ainsi que les connexions de l’appareil, la connectivité sans fil et les profils de configuration. Il est possible d'exclure des apps ou des sites web du mode Isolement pour accéder de nouveau aux options bloquées.