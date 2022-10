Xbox Cloud Gaming compte désormais 20 millions de joueurs, c’est énorme

Microsoft a annoncé que plus de 20 millions d’utilisateurs ont lancé son service de cloud gaming. C’est énorme et cela montre que la technologie, encore considérée comme balbutiante il y a quelques années, est maintenant bien implantée sur le marché.

Le Xbox Game Pass Ultimate permet de télécharger et de jouer à un vaste catalogue de titres, aussi bien sur PC que sur console. Mais si vous n’avez ni l’un ni l’autre, vous pouvez également jouer dans le cloud. D'ailleurs, de nombreux utilisateurs ont été séduits par cette technologie.

Lors d’une réunion financière portant sur les prévision du premier trimestre 2023, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a indiqué que le Xbox Cloud Gaming avait séduit 20 millions de joueurs. C’est énorme et cela montre que la société a eu raison de parier là-dessus.

Le Xbox Cloud Gaming, la nouvelle arme de Microsoft

Plus encore, Microsoft indique que son service de cloud gaming est en constante évolution. A la même période en 2021, il comptait 10 millions de joueurs « seulement ». Une progression insolente, qu’il faut tout de même mesurer.

Premièrement, il s’agit du nombre de personnes qui ont déjà lancé un jeu via le cloud, et non d’utilisateurs réguliers. Rappelons que le cloud gaming n’est qu’une fonctionnalité du Game Pass Ultimate, et pas le service principal. Deuxièmement, quand on compare à la concurrence, ce résultat n'est pas exceptionnel. Dans les colonnes de PCmag en août dernier, Nvidia a pannoncé compter 20 millions de joueurs sur son service GeForce Now.

Le service de Cloud Gaming de Microsoft est inclus dans le Game Pass Ultimate (13 euros par mois). Cet abonnement permet de jouer à la fois sur console et PC, mais aussi dans le cloud. Au début uniquement disponible sur Android, le service Xbox Cloud Gaming s’est vite étendu, puisqu’il est maintenant accessible sur navigateur, sur iOS, mais aussi sur d’autres supports comme les Chromebooks ou les téléviseurs connectés de Samsung. Cela permet aux joueurs qui n’ont ni PC puissant ni Xbox de profiter des dernières exclusivités du catalogue Microsoft. Pour ce qui est du Game Pass en lui-même, Microsoft est avare en chiffres. Au début de l’année 2022, la firme de Redmond avait indiqué compter 25 millions d’abonnés. Un nombre qui a dû évoluer depuis.

