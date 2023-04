La Xbox Series X ne se vend plus, les bénéfices chutent de 30%

La dernière console de Microsoft ne convainc plus. Dans son dernier bilan trimestriel, la firme de Redmond révèle que les ventes de Xbox Series X et S ont chuté de 30 % par rapport à l’année précédente. Alors que Sony et sa PS5 ne se sont jamais aussi bien portés, la rivale souffre cruellement du report de ses jeux phares et d’un Game Pass relativement mou.

Le départ était pourtant prometteur, mais le sprint a visiblement du mal à se transformer en marathon. Difficile de ne pas s’inquiéter de l’état des ventes de la Xbox Series X et S, rapportés par Microsoft dans son dernier bilan financier, publié ce mardi 25 avril. En effet, les ventes de consoles de la firme de Redmond ont chuté de 30 % lors de ce dernier trimestre, comparé aux chiffres enregistrés l’année dernière à la même période.

Qui plus est, cette baisse ne peut même pas se justifier par un trimestre particulièrement mauvais pour Microsoft, puisque toutes les autres divisions du géant de la tech se portent bien. Ce dernier voit ses revenus augmenter de 7 % par rapport à 2022, largement aidé par le segment logiciel de son activité. La partie hardware, en revanche, est au plus mal.

Sur le même sujet — Xbox Series X/S : vous ne pouvez plus émuler les consoles PlayStation et Nintendo, c’est officiel

Microsoft n’arrive plus à vendre ses Xbox Series X et S

Ceci étant dit, quiconque aurait suivi l’actualité gaming de Microsoft peut deviner ce qui a causé une telle chute. L’année 2022 a été particulièrement maigre en exclusivités pour la console, après le report assez dramatique de Starfield et de Redfall à cette année. Pendant ce temps, le catalogue du Xbox Game Pass a lui aussi manqué de grosses cartouches au cours de ce dernier trimestre, ce qui n’a pas encouragé les joueurs à se ruer sur la console pour profiter de l’offre.

Autre point noir pour la firme : la PS5, de son côté, se porte à merveille. Depuis le début de l’année, les ventes ont littéralement explosé, grâce aux efforts de Sony pour mettre fin à la pénurie, mais aussi à quelques grosses sorties comme God of War : Ragnarök et Horizon : Forbidden West. Peu étonnant donc que la plupart des joueurs ne se résignent pas à acheter les deux consoles.

Aussi, il est urgent pour Microsoft de réagir. L’entreprise peut d’ores et déjà compter sur la sortie en mai de Redfall, sa première grosse exclusivité depuis des mois, puis sur celle de Starfield en septembre. De plus, si tout se passe bien, le rachat d’Activision-Blizzard devrait arriver à sa conclusion d’ici quelques mois. En d’autres termes, il est encore bien trop tôt pour vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.