Test de Mass Effect Legendary Edition : un remaster parfait pour (re)découvrir la saga culte

La trilogie Mass Effect est l’un des piliers de l’action-RPG dans le monde du jeu vidéo. Elle revient cette année dans une version repensée et adaptée aux configurations modernes. Une réactualisation très soignée, mais qui se garde toutefois de prendre des risques. En résulte un jeu très plaisant à (re)découvrir.

Le travail de restauration est toujours délicat dans le monde du jeu vidéo. Adapter un vieux titre aux standards d’aujourd’hui peut poser mille questions. Faut-il se contenter d’un lissage graphique ? Faut-il au contraire retravailler en profondeur le visuel, quitte à se risquer à trahir l’œuvre originale ? De même, faut-il revoir un gameplay peut-être devenu trop archaïque ? C’est à ce casse-tête que s’est attaqué Bioware avec le remaster de sa trilogie Mass Effect.

Véritable monument des jeux d’action-RPG, la saga qui a débuté en 2007 se voit aujourd’hui dotée d’une nouvelle version nommée Mass Effect Legendary Edition. Il n’est pas question ici de proposer un remake complet, comme Capcom a pu le faire avec Resident Evil 2 et 3 ou Square avec FF7, mais bien d’une réactualisation des œuvres originales avec de meilleurs graphismes.

Des changements avant tout techniques, mais accompagnés de divers ajustements au niveau du gameplay, surtout pour le premier volet. Un travail d’unification a également été promis. Restauration réussie ou simple remaster aussi feignant qu’opportuniste ? Nous allons voir tout ça.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, précisons que ce test a été réalisé sur une version PC. Cette dernière passe par Origin, le lanceur d’EA. Nous l'avons fait tourner sur une configuration plutôt récente (avec une RTX 2070) en 1440p, mais aussi avec une configuration plus ancienne (GTX 970) en 1080p. Dans les deux cas, le titre est fluide avec toutes les options graphiques activées.

Prix et disponibilité

Mass Effect Legendary Edition est sorti le 14 mai 2021 sur PS4, Xbox One et PC (via Steam ou Origin). Notons qu'il est aussi possible d'y jouer sur PS5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité. Il peut ainsi tourner en 1440p à 120 FPS sur la console de Microsoft et en 4K 60 FPS sur celle de Sony. Le titre est vendu au prix fort, puisqu'il coûte 70 euros sur consoles et 60 euros sur PC.

Mass Effect a le droit à une seconde jeunesse

Bioware a dû faire un travail de fond pour moderniser sa saga, en reprenant chaque élément et en adaptant les résolutions. Pari réussi sur ce point, puisque les trois jeux bénéficient désormais de textures en 4K, du support HDR et d’effets de lumière améliorés. Nous ne sommes pas en face d’une claque graphique (Mass Effect ne l’a jamais été), mais le résultat est convaincant pour 2021.

Mass Effect 2 et 3, respectivement sortis en 2010 et 2012, bénéficient logiquement de meilleurs graphismes qu'à l'époque, mais c’est bien Mass Effect 1 qui y gagne le plus dans cette Legendary Edition. Le titre est désormais très propre et un fossé le sépare de sa première itération sortie en 2007. Les décors, les costumes, les visages, tout a été revu. Bioware a même réussi l’exploit de ne pas dénaturer le titre en respectant scrupuleusement la direction artistique. Ce n’est pas le premier Mass Effect que nous avons sous les yeux, mais bien le souvenir qu’on gardait de lui et ça, c'est très fort.

Les trois jeux proposent désormais des options indispensables en 2021, comme une résolution en 4K au maximum, la compatibilité avec les écrans larges 21 :9 ou un taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz (le framerate se montre très stable dans l’ensemble). Un mode photo a même fait son apparition ! Mentionnons aussi les temps de chargement qui ont été drastiquement revus à la baisse. C’est réellement un plaisir de (re)découvrir les trois épisodes dans ces conditions.

Cependant, tout n’est pas parfait. On regrette par exemple des décors encore très vides dans le premier volet, même si des détails ont été ajoutés afin de donner le change. Cela s’en ressent particulièrement dans les phases d’explorations de planètes, que ce soit à la surface ou dans les « donjons » aussi peu riches visuellement que répétitifs. Malgré l'harmonisation graphique, il existe toujours un vrai gap technique entre le premier et le deuxième volet. On peut aussi pointer du doigt le format 21 :9 non pris en charge lors des dialogues, ce qui est un peu dommage.

Dans l’ensemble, cette remasterisation graphique est très réussie, témoin d’un travail minutieux de la part des équipes de développement. Mass Effect 1 en sort clairement gagnant, puisque le jeu de 2007 bénéficie d’une véritable cure de jouvence. Rien que pour cet aspect précis, cette édition légendaire mérite toute votre attention.

Mass Effect voit son gameplay ajusté

Dans cette Legendary Edition, Mass Effect 2 et 3 sont exactement les mêmes jeux qu’à l’origine si l’on exclut le lissage graphique. Mass Effect 1, pour sa part, connait quelques ajustements. Les combats, plus tactiques et lents que dans ses suites, ont par exemple été légèrement retouchés. On gagne en action ce qu’on perd en stratégie, donnant un côté « bourrin » aux affrontements. Ces derniers sont en conséquence moins difficiles qu’avant, mais n’arrivent tout de même pas à saisir l’essence plus punchy du deuxième volet.

Les phases en mako ont été repensées. Ceux qui ont déjà fait le premier Mass Effect ont forcément pesté contre ce rover d’exploration aussi maniable qu’une savonnette par temps de pluie. La conduite du véhicule est maintenant plus lourde, moins hasardeuse et beaucoup mieux adaptée aux combats. Cela reste encore très laborieux, mais on partait de loin.

Pour le reste, le premier Mass Effect reste le même qu’à l’époque. On retrouve ce côté « lourdaud » du commandant Shepard qui peut décontenancer les nouveaux joueurs (mais qui disparaît dans les suites) ainsi que les animations parfois ridicules. A noter aussi que certains bugs de l’époque sont toujours présents, comme le fait de se coincer facilement dans un mur ou avoir des personnages désarticulés sans raison. Nous avons été plusieurs fois obligés de recharger une sauvegarde à cause de ça. Un peu dommage.

Mass Effect Legendary Edition, trois jeux en un

Bioware a également réalisé un travail d’unification entre les trois titres. Par exemple, tous les modèles de personnages ont été harmonisés dans l’ensemble de la saga. Le transfert des sauvegardes d’un jeu à l’autre (parfois une tannée à l'époque) est aussi plus simple, puisque tout est cette fois centralisé.

Toutefois, cet aspect reste timide et c’est un petit peu dommage. Mass Effect Legendary Edition, ce n’est en réalité qu’un lanceur qui permet d’accéder à trois fichiers avec leurs propres options et interface. Si une expérience totalement unifiée était impossible compte-tenu des particularités de Mass Effect 1, on aurait peut-être aimé une transition plus indolore lorsqu’on passe d’un épisode à l’autre, mais c’est vraiment pour chercher la petite bête.

De même, on notera tout de même toujours un fossé énorme entre Mass Effect 1 et ses suites malgré les efforts de réactualisation, tant au niveau du gameplay que des décors.

Mass Effect, une saga interstellaire

Ceux qui n’ont jamais joué à Mass Effect ont donc une excellente occasion de s’y mettre avec ce remaster. Si vous en faites partie, sachez qu'il s’agit d’un action-RPG à la troisième personne centré sur les combats à l’arme à feu. On y incarne Shepard, commandant du vaisseau Normandy chargé d’empêcher la destruction de la galaxie, rien que ça. On se déplace ainsi de planète en planète pour trouver un moyen de sauver tout le monde dans une ambiance qui est une ode à la coopération entre les peuples et à l'exploration spatiale.

Mass Effect ne brille pas par son gameplay, très classique mais efficace, mais bien par son écriture. Son univers est l'un des plus riches du genre science-fiction, tous médias confondus, en plus d'être extrêmement bien construit. De même, l’histoire pourtant simple se montre bien racontée et les personnages rencontrés durant l’aventure sont tous, sans exception, très attachants. La saga regorge de moments chouettes à vivre au moins une fois dans sa vie de joueur. Plus encore, elle dispose d'une régularité rare dans le jeu vidéo en termes de qualité. Tous les épisodes sont aussi bons les uns que les autres (même si le 2 est le préféré de beaucoup) et chacun d'eux dispose de son ambiance propre. Enfin, les quelques faiblesses ont été corrigées via des patchs avec le temps. On pense évidemment à la fameuse conclusion de la trilogie qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Les nouveaux joueurs seront aux anges, tout comme les fans qui pourront redécouvrir cette épopée culte du jeu vidéo.

Pour cette Legendary Edition, aucun changement n’a été fait au niveau de l’histoire et du contenu. Nous avons les mêmes jeux qu’à l’époque, les mêmes mécaniques, les mêmes environnements et les mêmes musiques. On apprécie la présence de tous les DLC (enfin, presque tous, un seul manquant à l’appel à cause de soucis techniques rencontrés par l’équipe de développement) qui permettent d’approfondir l’univers et nos relations avec les différents compagnons. Signalons aussi, on ne sait jamais, que le spin-off Andromeda, sorti en 2017, ne fait pas partie de ce remaster..

Notre Verdict sur Mass Effect Legendary Edition

Soigné dans les moindres détails, Mass Effect Legendary Edition apporte tout ce qu’on pouvait espérer d’un remaster de ce genre. C’est un réel plaisir de (re)découvrir cette saga dans des conditions propres à 2021, surtout le premier épisode qui avait très mal vieilli. Une véritable occasion de s’y replonger pour les fans et de découvrir la licence pour les profanes. Toutefois, on peut se poser la question du tarif de cette édition, vendue au prix fort de 70 euros. Un peu cher pour un lissage certes propres, mais très sage. Une réussite tout de même.