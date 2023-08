Une Xbox Series X sans lecteur de disque serait dans les tuyaux

Lors d'un podcast pour Xbox Era, l'insider et journaliste Nick Baker a fait des révélations intéressantes. D'après plusieurs sources en interne, Microsoft travaille actuellement sur une nouvelle version de la Xbox Series X 100% digital (sans lecteur de disque).

Alors que les rumeurs concernant un lancement de la Nintendo Switch 2 en 2024 se multiplient ces dernières semaines, Microsoft pourrait bien être le prochain constructeur à accueillir du nouveau hardware dans son offre.

C'est en tout cas ce qu'a suggéré l'insider Nick Baker lors d'un podcast pour le site spécialisé XboxEra. En effet, l'insider affirme que plusieurs sources en interne lui ont avoué que la firme de Redmond travaillait actuellement sur une nouvelle version de la Xbox Series X. Plus précisément, ce nouveau modèle serait 100% digital. En d'autres termes, la console serait privée de lecteur de disque.

Microsoft envisagerait une Xbox Series X 100% Digital

Comme vous le savez, la génération Xbox Series se compose actuellement de deux machines : la Xbox Series X et la Xbox Series S, une console moins puissante dédiée exclusivement à une expérience digitale (sans lecteur de disque). Si la Xbox Series S a rapidement trouvé son public, notamment grâce à son ticket d'entrée très attractif (284,99 € sur le site officiel de Microsoft), la console est loin de faire l'unanimité. La faute à ses limitations techniques, régulièrement pointées du doigt par les développeurs d'ailleurs.

Comme l'ont reconnu de nombreux studios, développer un titre à la fois sur Series X et Series S implique un long et coûteux travail d'optimisation. 4A Games, les papas de la saga Metro, jugeait déjà en 2021 que la console aurait bientôt du mal à faire tourner certains titres. Et c'est effectivement le cas. Pour que leurs jeux fonctionnent sur la Series S, des studios ont été contraints d'appliquer des downgrades conséquents, à l'image des équipes de Remedy sur Control qui ont dû limiter la définition (900p, Full HD upscalée) et retirer le Ray-Tracing pour maintenir un 60 FPS stable.

Avec cette Xbox Series X 100% digital, Microsoft proposerait donc une alternative moins chère et dotée des mêmes caractéristiques techniques que sa grande soeur. Pour rappel, Sony a fait ce pari dès le lancement de la PS5 en fin d'année 2020, avec une version classique et la Digital Edition (sans lecteur de disque). Bien entendu, il faut prendre ces déclarations avec des pincettes, faute de déclaration officielle de la part de Microsoft.

Source : Wccftech