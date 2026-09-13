Une RTX 5090 moins chère et trois fois plus puissante ? Ce fabricant chinois tente le pari

Une GeForce RTX 5090 moins chère et nettement plus puissante, c’est possible ! Un fabricant propose en effet une version « upgradée » de la célèbre carte graphique à prix réduit…

En 2026, la pénurie de RAM et autres composants informatiques a bien des conséquences. Provoquée par l’explosion de l’intelligence artificielle et des centres d’entraînement qui vont avec, celle-ci a fait flamber les prix. Apple a par exemple procédé à des augmentations allant jusqu’à 700 €. De son côté, Xbox a également procédé à l’augmentation des prix de ses consoles en août dernier.

Et, plutôt que d’augmenter leurs tarifs, certains fabricants jouent la carte du compromis. On pense par exemple à Apple, qui pourrait sacrifier une partie d’iOS 27 sur l’iPhone 18. Ce serait également le cas de Samsung et de son Galaxy S27. En effet, le fabricant sud-coréen pourrait sacrifier ce composant phare pour éviter une nouvelle augmentation.

Mais il ne faut pas oublier que, dans un contexte de crise des composants aggravée, les fabricants de cartes graphiques sont également impactés. C’est notamment le cas de Nvidia, qui serait contraint de ne produire que les modèles 8 Go de VRAM pour sa RTX 5000. Mais cela n’empêche pas le fabricant de hardware de proposer la puissante GeForce RTX 5090, qui ne sacrifie pratiquement rien à part… votre porte-monnaie.

Une GeForce RTX 5090 avec 96 Go de RAM

En effet, la RTX 5090 vaut aujourd’hui jusqu’à 5 000 €, rien que ça. Par ailleurs, celle-ci ne dispose « que » de 32 Go de mémoire GDDR7. Et c’est là qu’intervient le fabricant chinois Suqiao, qui, fort de ses dix ans d’expérience dans le domaine, vient considérablement changer la donne.

En effet, sur Alibaba, cette version chinoise de la RTX 5090 ne coûte « que » 3 888 $. Au taux de conversion actuel, cela représente très exactement 3 350 euros. Mais ce n’est pas tout. En effet, à ce prix relativement réduit vient s’ajouter un avantage de taille : la mémoire disponible. La carte graphique chinoise affiche en effet 96 Go de RAM. C’est donc trois fois plus que son équivalent occidental.

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise chinoise vient « au secours » des joueurs les moins fortunés. Ce fabricant a par exemple ressorti la Nvidia GT 730 pour presque rien. Par ailleurs, les fabricants chinois Moore Threads et Meta X promettent de vous faire oublier les cartes graphiques Nvidia et AMD les plus puissantes.