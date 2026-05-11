Galaxy S27 : Samsung pourrait sacrifier ce composant phare pour éviter une nouvelle augmentation

C’est un fait : l’inflation tarifaire inhérente à la crise de la RAM frappe de plein fouet les smartphones – et donc le portefeuille des consommateurs. Pour limiter la casse, les constructeurs sont obligés de faire des compromis. Samsung pourrait donc priver le Galaxy S27 d’un élément distinctif.

La crise de la RAM : on en parle désormais depuis plusieurs mois. Si ses effets commencent à se faire sentir au niveau du portefeuille des consommateurs, ils pourraient bien s’étaler dans le temps. Aucune catégorie de smartphones ne serait épargnée, que ce soit les modèles abordables ou haut de gamme. Et, de ce fait, le portefeuille des consommateurs continuera d’en pâtir.

Pour contenir l’inflation, les constructeurs se voient contraints de rogner sur certains éléments. Et il semble qu’au sein des futures séries les modèles standards seront les premiers touchés. Par exemple, Samsung, qui a déjà augmenté les prix des Galaxy S26 par rapport à la génération précédente, envisagerait de priver le Galaxy S27 de base d’un composant phare.

Samsung pourrait priver le Galaxy S27 de ses écrans maison pour contenir l’inflation

Et cet élément distinctif sacrifié serait l’écran, d’après les propos du cabinet d’études SigmaIntel relayés par Phonearena. Le Galaxy S27 standard serait, comme son prédécesseur, équipé d’une dalle OLED M13 – alors même que le Galaxy S26 Ultra a un train d’avance avec la technologie M14.

Mais surtout, la firme sud-coréenne pourrait, pour la première fois pour un fleuron, s’approvisionner auprès de la société chinoise BOE – dont les écrans sont réputés moins avancés que ceux de LG ou de Samsung. Habituellement, pour les écrans de ses smartphones haut de gamme, Samsung se fournit auprès de sa division dédiée : Samsung Display.

Toutefois, la crise de la RAM pourrait rebattre les cartes. En effet, les divisions chez Samsung sont pensées comme des entités à part entière. De fait, si la branche constructeur de la marque négociait des prix défiant toute concurrence avec Samsung Display, ce dernier verrait sa rentabilité affaiblie – tout comme son pouvoir de négociation face à Apple, qui achèterait déjà toute la RAM disponible à prix d’or pour assécher la concurrence.

Ce rapport illustre une tendance en train de se dessiner : les constructeurs semblent miser de plus en plus sur le premium du haut de gamme, reléguant les fleurons standards au second plan – Apple pourrait en effet faire de même avec l’iPhone 18. Mais si cette décision évite à Samsung d’augmenter deux années de suite le prix de ses smartphones, les utilisateurs fermeront peut-être les yeux dessus.