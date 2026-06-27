La crise de la RAM menace l’iPhone 18, Apple pourrait sacrifier une partie d’iOS 27

La crise de la RAM pourrait faire une victime de plus. À cause de celle-ci, l'iPhone 18 d'Apple pourrait ainsi être privé de certaines fonctionnalités offertes par iOS 27.

L'actuelle crise de la RAM, en grande partie provoquée par l'explosion de l'intelligence artificielle, fait bien des dégâts. En effet, alors que les responsables de la pénurie n'utiliseraient même pas le matériel qu'ils achètent, de nombreux fabricants doivent faire des compromis. Le MacBook Pro avec écran tactile d'Apple, par exemple, pourrait sortir avec beaucoup de retard. De son côté, Samsung pourrait faire un énorme compromis pour son Galaxy S27 à cause de la crise de la RAM.

Mais Apple, qui achèterait toute la RAM disponible à prix d'or pour assécher la concurrence et tuer le marché, pourrait également voir la puissance de ses appareils affectée par la crise. En effet, après avoir massivement augmenté les prix de ses appareils, allant du MacBook Neo au casque Vision Pro, en passant par l'iPad Pro, Apple s'apprêterait à tirer vers le bas les performances de l'iPhone 18.

iPhone 18 : Apple va-t-elle rectifier le tir avant 2027 ?

C'est en tout cas ce qu'affirme le célèbre leaker Ming-Chi Kuo, réputé pour sa fiabilité. Initialement, on pensait qu'Apple porterait la RAM de son prochain smartphone phare à 12 Go, soit une augmentation de 50 % par rapport à la génération précédente. Et pour cause : la prochaine génération d'iPhone sera accompagnée par la sortie d'iOS 27, qui apporte de nombreuses options d'IA via Apple Intelligence.

iOS 27 will bring tighter system-level integration with Apple Intelligence. My latest industry checks suggest Apple's lower-end 1H27 iPhones, powered by the A20 chip, will move to 9GB DRAM (1.5GB × 6 dies), up from 8GB (2GB × 4 dies) in the current A19 models, to keep the system… — 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) June 26, 2026

Toutefois, ces améliorations ont un coût, et non des moindres. En effet, les fonctions les plus avancées d'iOS 27 nécessiteraient pas moins de 12 Go de RAM pour fonctionner correctement. Mais, rappelons-le une nouvelle fois, la crise de la RAM risque bien d'impacter le prochain smartphone d'Apple.

En effet, selon le leaker, Apple aurait décidé d'abaisser la RAM disponible sur l'iPhone 18 d'entrée de gamme. Celui-ci serait par conséquent limité à seulement 9 Go de mémoire vive, ce qui semble être largement insuffisant pour supporter certaines fonctionnalités d'iOS 27, dont la sortie est prévue pour l'automne prochain.

Toutefois, il est difficile d'imaginer qu'Apple laissera tomber son smartphone phare sans réagir. En effet, iOS 27, qui intègre Apple Intelligence et un Siri boosté à l'IA, est très attendu par les fans de la marque à la pomme. On espère donc que l'entreprise abaissera la puissance minimale requise à 9 Go. Réponse l'année prochaine.