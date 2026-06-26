Le prix des Xbox Series S et X augmente au 1er août 2026 en France

Microsoft annonce une forte augmentation mondiale du prix de ses consoles Xbox Series S et Series X. C'est la troisième fois en un an que la firme revoit les tarifs des machines à la hausse.

Xbox Series X
Crédits : 123RF

Et c'est reparti pour un tour. La crise de la mémoire RAM n'en finit pas d'empoisonner la vie des personnes cherchant à se procurer un smartphone, un disque dur, un ordinateur ou une console de jeux vidéo à un prix raisonnable. Les augmentations de prix se succèdent chez les constructeurs, sans aucune contrepartie à la clé. Il s'agit juste de répercuter la hausse du tarif des composants sur le portefeuille des clients.

Dernier exemple en date : Microsoft qui annonce une facture salée pour les Xbox Series S et X. Contrairement à octobre 2025 où seuls les États-Unis étaient concernés, l'augmentation est mondiale. En France, ce sera donc la deuxième fois en à peine plus d'un an qu'il faudra débourser plus pour se procurer la même console qu'avant : en mai 2025, toutes les versions des Xbox Series gagnaient 50 € sur la facture. Et cette fois-ci alors ?

Les Xbox Series S et X vont coûter plus cher, c'est officiel

Bien que la firme de Redmond indique une hausse internationale, seuls les prix en dollars ont été communiqués pour le moment. Les versions 512 Go des Xbox Series S et X coûteront 100 dollars plus cher, tandis que les versions 1 To augmentent de 150 dollars. Ça pique. Autre mauvaise nouvelle : le modèle doté de 2 To de stockage ne sera plus commercialisé. Microsoft a sans doute calculé qu'il faudrait la vendre à un prix rédhibitoire pour compenser et préfère donc arrêter les frais.

La hausse sera effective le 1er août 2026 partout dans le monde. En attendant, l'entreprise annonce également mettre l'accent sur des moyens d'alléger la douloureuse :

  • Achetez maintenant, payez plus tard : un paiement en plusieurs fois facilité si vous achetez la console depuis le Microsoft Store.
  • Prêt à 0 % d'intérêt : acheter sur Amazon peut donner droit à un crédit à 0 % sur maximum 12 mois.
  • Xbox d'occasion : possibilité de revendre sa console auprès de partenaires agréés, qui les remettront en vente à un prix réduit.
  • Xbox reconditionnées : le Microsoft Store propose des modèles reconditionnés jusqu'à 100 dollars moins cher que le prix du neuf (donc le prix actuel une fois l'augmentation appliquée).

Microsoft ne dit pas si tous les marchés auront droit à ces initiatives. Il est probable qu'elles soient réservées aux États-Unis, en tout cas dans un premier temps. Si vous hésitiez à craquer pour une Xbox Series S ou X, décidez-vous au plus tard fin juillet.


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