Cette TV Xiaomi QD-Mini LED de 55 pouces passe à moins de 380 € pour la French Week (-37%)

La Xiaomi TV S Mini LED de 55 pouces voit son prix passer à 377,80 €. Pour moins de 400 €, vous profitez d’une dalle QD-Mini LED 4K à 144 Hz. Le téléviseur tourne sous Google TV et dispose de trois ports HDMI 2.1.

Xiaomi TVS 55 pouces

Autour de 400 €, il faut généralement se contenter d’un rétroéclairage LED classique. Xiaomi propose ici une dalle QD-Mini LED de 55 pouces compatible Dolby Vision et HDR10+ à un prix bien inférieur à ce que l’on retrouve habituellement chez la concurrence.

AliExpress affiche la Xiaomi TV S Mini LED de 55 pouces à 422,80 €, ce qui est déjà un bon prix comparé au tarif conseillé de 599 €. Le code PHD45, valable à partir de 00h ce 14 septembre 2026 (dans quelques heures), fait chuter le prix de 45 € supplémentaire.

Le prix final passe ainsi à 377,80 €, avec la livraison gratuite. Vous économisez 221,20 € par rapport au prix de référence, soit une réduction d’environ 37 %. L’offre restera valable jusqu’au 20 septembre 2026 à 23h59, dans la limite des stocks disponibles. La TV porte le badge Marque+, et est donc certifiée authentique.

Une TV Mini LED polyvalente pour à un prix imbattable

La Xiaomi TV S Mini LED dispose d’une dalle découpée en 308 zones indépendantes. L’éclairage peut ainsi être ajusté plus finement dans différentes parties de l’image, avec des noirs plus profonds et des scènes HDR mieux gérées. Le résultat n’atteint pas la précision d’un OLED, mais marque une différence visible face à un téléviseur LED basique.

La luminosité peut grimper jusqu’à 1 200 nits sur certaines images HDR. Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced et le mode Filmmaker sont également pris en charge. La dalle couvre 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Xiaomi propose aussi une fréquence de 144 Hz en 4K. Le téléviseur prend en charge le VRR, AMD FreeSync Premium et dispose de trois ports HDMI 2.1. Les joueurs sur PC, PS5 ou Xbox Series peuvent donc exploiter les titres compatibles à 120 images par seconde. Xiaomi annonce par ailleurs une latence pouvant descendre à 4 ms.

La Xiaomi TV S Mini LED tourne par ailleurs sous Google TV, avec la disponibilité de toutes les applications dont vous pourriez avoir besoin. Chromecast et AirPlay 2 sont également intégrés pour vous permettre d’envoyer du contenu depuis un smartphone. La partie audio repose sur un système de 2 x 12,5 W compatible Dolby Atmos.


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