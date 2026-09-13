LG accusé d’espionnage massif : le fabricant sort enfin du silence

Parfois accusé d’espionner les propriétaires de ses écrans connectés, LG fait l’objet d’une vaste polémique. Mais l’entreprise a tenu à répondre à ces accusations via une longue déclaration.

Le temps où les malwares se contentaient de « casser » votre machine semble être passé de mode. En effet, désormais, la tendance semble plutôt être à l’espionnage massif. On pense tout d’abord au légendaire logiciel espion Pegasus, qui a eu droit à un documentaire Arte. Pire encore : des hackers déploient des applications VPN espionnes, personne n’est à l’abri. Mais tout le monde n’est pas équipé de VPN. En revanche, la plupart des utilisateurs possèdent… un téléviseur connecté.

Une TV connectée est bien pratique. Celle-ci permet d’accéder à de nombreuses plateformes de streaming, en plus des chaînes classiques. On peut donc profiter, entre autres, de Netflix, YouTube, Disney+ ou encore Apple TV sans avoir à bouger de son canapé. Mais ce genre d’appareil, connecté en permanence à Internet, n’est pas sans défaut.

LG dément les accusations d’espionnage

En effet, votre TV connectée vous espionne en permanence. Par ailleurs, votre TV connectée sait tout de vos habitudes à cause d’une option qu’il est nécessaire de désactiver au plus vite. Et pour cause : écran éteint, micro allumé, votre téléviseur LG ne dort pas vraiment quand vous croyez l’avoir éteint.

Profitons donc de cette habile transition pour évoquer le cas du célèbre fabricant d’écrans et de téléviseurs, LG. Celui-ci s’est récemment retrouvé au cœur d’une sombre polémique. En effet, Gamer Nexus a rapporté que certains téléviseurs de la marque installaient automatiquement des logiciels espions et publicitaires sans l’autorisation de l’utilisateur. Et c’est la goutte de trop pour les utilisateurs, quand on sait que, selon Neowin, LG a été accusé d’avoir utilisé une technologie pour espionner plus de 200 millions de téléviseurs.

Quoi qu’il en soit, LG a tenu à nier formellement ces accusations. Le fabricant commence par expliquer que « Certains articles parus récemment dans les médias ont pu contribuer à créer des malentendus concernant le fonctionnement des téléviseurs connectés LG. »

« Les téléviseurs connectés LG n’enregistrent pas et ne transmettent pas en permanence les conversations des utilisateurs. » affirme l’entreprise. Plus loin, LG ajoute : « La protection de la vie privée des utilisateurs est un principe fondamental dans la conception et le fonctionnement des produits et services LG. »