World of Warcraft Forever : Blizzard prépare une énorme surprise pour les nostalgiques

Les fans de World of Warcraft originel vont être aux anges. Blizzard s’apprête en effet à lancer World of Warcraft Forever, qui remontera aux origines du jeu de 2005, tout en proposant plusieurs nouveautés.

World of Warcraft Forever
Crédits photo : Blizzard

Sorti au milieu des années 2010, World of Warcraft a fait l’effet d’une bombe dans l’industrie vidéoludique. Le MMORPG de Blizzard a en effet révolutionné le genre, en apportant notamment un gameplay aux petits oignons, accompagné d’un lore particulièrement immersif. Mais celui-ci n’a pas tardé à changer, pour le meilleur et pour le pire. Le développeur du jeu, Blizzard, a en effet enchaîné les mises à jour, extensions et autres ajouts de contenus.

Certains ajouts ont été plutôt bien accueillis par les joueurs. On pense notamment à la possibilité de se payer une maison et de la personnaliser, une option réclamée par les fans depuis une vingtaine d’années. Toutefois, certaines évolutions du MMORPG ont pu décevoir les plus nostalgiques.

Face à cette nouvelle demande, Blizzard a fini par sortir World of Warcraft Classic+. Celui-ci propose de revenir aux sources du jeu, en proposant une expérience proche de celle qu’ont pu vivre les premiers joueurs.

World of Warcraft Forever : retour aux sources et nouvelle race jouable

Mais cette fois, Blizzard va encore plus loin. En effet, le développeur vient de dévoiler World of Warcraft Forever. Celui-ci est relativement proche de WoW Classic, en permettant aux fans de redécouvrir le titre de 2005. Enfin, pas tout à fait.

Lire aussi – Test The War Within : un nouveau départ pour World of Warcraft

En effet, World of Warcraft Forever s’accompagne de tout un tas de nouveautés. Tout d’abord, il introduit trois nouvelles zones totalement inédites. Par ailleurs, trois autres zones ont été considérablement retravaillées par le studio. Ainsi, certaines anciennes régions d’Azeroth bénéficieront de nouveaux contenus, tels que de nouvelles quêtes, de nouveaux raids ainsi qu’un nouveau champ de bataille.

Mais la plus grosse surprise de World of Warcraft concerne probablement les races disponibles en jeu. En effet, le futur titre de Blizzard introduit une race totalement inédite, et qui plus est absente du lore. Il s’agit des elfes Skyborne, ou elfes célestes.

Et, autre bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre des années avant de profiter de l’expérience. La sortie de World of Warcraft Forever est fixée au 4 novembre 2026, soit quelques jours avant celle du non moins attendu GTA 6. Patience, donc.


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