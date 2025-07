Ces deux fabricants chinois promettent de vous faire oublier les cartes graphiques Nvidia et AMD les plus puissantes

Retenez bien ces noms ! Les fabricants chinois de cartes graphiques Moore Threads et Meta X préparent leur introduction en Bourse sur fond d'explosion des ventes. Une performance en partie liée à des sanctions internationales qui empêchent la Chine de se doter des derniers GPU Nvidia dédiés à l'IA.

Depuis quelques temps la Chine semble démonter par A + B qu'elle est bel et bien en train transformer les sanctions qui la visent en opportunité de développement pour ses propres technologies de pointe. Le dernier exemple en date concerne les GPU et les cartes graphiques. Dès 2022, les États-Unis interdisent l'exportation des puces les plus sophistiquées vers le pays.

Un problème, initialement – puisque la Chine dépendait effectivement beaucoup des technologies américaines en matière de semi-conducteurs. Qu'il s'agisse de les acheter, ou de les fabriquer sur place avec les derniers procédés de gravure disponibles. Mais le vent est en train de changer de direction. Il y a par exemple Huawei, qui a annoncé récemment un énorme bond en avant du côté de ses puces Kirin – installées dans ses smartphones.

La Chine est en train de dépasser les États-Unis dans les semi-conducteurs

Or il y a aussi plus inquiétant pour ce qui reste encore la première puissance mondiale. En interdisant entre autres à la Chine d'acheter ses derniers GPU dédiés à l'IA, les États-Unis n'ont visiblement pas affaibli les capacités du pays. Ils semblent au contraire avoir créé les conditions pour mettre dans un futur pas si lointain un terme à la suprématie technologique du pays. Deux fabricants locaux, Moore Threads et Meta X sont en train de préparer leur introduction à la Bourse de Shanghai.

Au total, ces opérations devraient permettre aux deux firmes de lever l'équivalent de 1,65 milliards de dollars. De quoi continuer sur une lancée prometteuse, alors que tout n'est pas encore prêt pour atteindre le niveau des grands fondeurs de GPU américains. La Moore Threads MTT S80, par exemple, se compare en termes de performances brutes avec une carte graphique comme la Nvidia RTX 3060 (FP32). Mais elle n'a pas de coeurs CUDA, et s'avère dans les benchmarks, légèrement en dessous d'une RTX 1050.

Les progrès d'une génération à l'autre sont toutefois remarquables. Et avec des patrons tous deux ex-cadres de AMD et Nvidia, il ne fait nul doute que la distance pourrait effectivement assez vite se réduire.