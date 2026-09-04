DLSS 5 : Nvidia va finalement apporter sa technologie controversée sur les RTX 4000, youpi

Dans une interview accordée à The Verge, Nvidia a confirmé que son DLSS 5 finira par arriver sur les RTX 4000 une fois la version stable pour les RTX 5000 finalisée. La technologie ayant largement fait polémique à son annonce, pas certains que les joueurs concernés soient impatients de pouvoir la tester.

DLSS 5
Crédit : Nvidia

Vous avez toujours rêvé d’utiliser l’IA pour “améliorer” les graphismes de vos jeux ? Non ? Tant pis, Nvidia va quand même vous le proposer. L’annonce du DLSS avait été, pour le dire poliment, reçue très froidement par les joueurs, assez circonspects de voir que la technologie massacrait le plus souvent la vision artistique des développeurs au profit d’un photoréalisme assez effrayant. Pour autant, Nvidia n’a pas lâché le morceau et a attendu que la colère retombe pour finalement la déployer auprès du grand public.

Depuis aujourd’hui, le DLSS 5 est officiellement disponible sur NBA 2K27 pour les détenteurs d’une carte graphique GeForce RTX 5000. La technologie devrait ensuite s’étendre à d’autres jeux, comme Starfield ou Resident Evil Village comme annoncé lors de la présentation. À l’origine, on pensait justement que le DLSS5 serait exclusif à la dernière gamme de GPU de Nvidia. Mais il semblerait que le constructeur prévoie finalement de le rendre disponible sur ses modèles plus anciens.

Sur le même sujet — DLSS 5 : Internet se lâche et se moque ouvertement de Nvidia, notre sélection des meilleures blagues

Le DLSS 5 arrivera tôt ou tard sur les RTX 4000

C’est ce que l’on apprend dans un récent article de The Verge, qui est allé demander à Nvidia si les RTX 4000 pourront également, à terme, utiliser le DLSS 5. « Nous nous concentrons actuellement sur l’optimisation des performances de la série GeForce RTX 50, dont les mises à jour des modèles sont attendues plus tard cet automne. Une fois que les performances de la série RTX 50 auront été pleinement optimisées, nous prévoyons de travailler à l’extension de la prise en charge officielle à la série GeForce RTX 40 », a répondu Nvidia.

Le constructeur entre également plus en détail sur l’utilisation de la technologie. Côté joueur, nous pourrons uniquement activer et désactiver le DLSS 5, sans possibilité de le régler de quelconque manière. Impossible donc de configurer le rendu final. Seuls les développeurs pourront décider comment l’upscaling affecte leur jeu. Ces derniers pourront d’ailleurs eux-mêmes ajouter des paramètres à l’intégration du DLSS 5, précise Nvidia.


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