Ce bloc d’alimentation pour PC est si puissant qu’il risque de faire sauter les plombs de votre maison

Chez Asus, la course à la puissance ne connaît plus aucune limite. Sa dernière alimentation pour PC dépasse carrément ce qu'encaisse une prise de courant classique. Votre compteur électrique risque de chauffer.

Les PC de jeu n'ont jamais réclamé autant d'énergie qu'aujourd'hui. Chaque nouvelle génération de cartes graphiques repousse les besoins en puissance électrique. Les composants les plus gourmands dépassent désormais plusieurs centaines de watts. La GeForce RTX 5090 de Nvidia en est le parfait exemple. Cette carte graphique très convoitée se retrouve d'ailleurs régulièrement en rupture de stock. Les alimentations doivent suivre ce rythme pour faire tourner ces configurations.

Asus pousse justement le curseur très loin avec son nouveau bloc d'alimentation. La marque taïwanaise célèbre les vingt ans de sa gamme Republic of Gamers avec ce modèle. Le fabricant a profité du Computex 2026 pour dévoiler plusieurs nouveautés gaming. Le constructeur y présente une alimentation taillée pour les configurations les plus extrêmes. Sa puissance dépasse tout ce que proposent les modèles grand public actuels.

La ROG Thor 3000W d'Asus délivre une puissance que peu de prises domestiques supportent

Le nouveau bloc s'appelle la ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20. Lors du Computex, Asus a précisé qu'il pouvait alimenter quatre GeForce RTX 5090 à la fois. Cette alimentation embarque un système baptisé Dual Voltage Adaptive Design. Ce mode adaptatif ajuste la sortie selon le voltage disponible dans le pays. En 220 à 240 volts, elle délivre ses 3 000 watts sans souci. En 100 à 115 volts, sa puissance chute toutefois à 1 600 watts. Les pays équipés de prises Type A se retrouvent donc bridés.

Même en pleine tension, le défi reste entier pour les particuliers. Aux États-Unis, profiter des 3 000 watts exige une prise 240 volts, rare dans les logements. En Suisse, les prises Type 13 plafonnent à 10 ampères et ne suffisent pas. Il faut alors une prise Type 23, protégée par un fusible de 16 ampères. En France, le 230 volts permet d'atteindre les 3 000 watts sur une prise classique. Cette dernière se retrouve néanmoins presque entièrement accaparée par l'ordinateur. Branchée au maximum, l'alimentation laisse peu de marge pour les autres appareils. Un PC ainsi équipé réclamerait presque son propre circuit électrique dédié. D'autres fabricants commercialisent des alimentations comparables, jusqu'ici réservées au secteur de l'intelligence artificielle. Réunir plusieurs de ces machines en LAN party deviendrait vite mission impossible. De quoi rappeler qu'un monstre de puissance a parfois besoin d'une maison à sa taille.


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