La RTX 5090 est trop chère pour vous ? Ce fabricant ressort la Nvidia GT 730 pour presque rien

Alors que les cartes graphiques modernes affichent des prix de plus en plus indécents, un constructeur a choisi de ressortir un modèle vieux de 10 ans, la Nvidia GT 730. Deux versions sont disponibles pour une bouchée de pain.

Alors que les joueurs PC les plus fortunés attendent avec impatience l'arrivée des cartes graphiques Nvidia RTX 50, les autres se contenteront de les observer de loin. Il faut dire qu'à chaque nouvelle génération, s'en procurer une devient de plus en plus onéreux. À sa sortie, la RTX 4090 étant vendue 1 949 € en France, pour ne citer qu'elle.

Peut-être pour prendre le contre-pied de cette course effrénée, un fabricant a choisi de ressortir une carte graphique vieille de 10 ans, bientôt 11 : la Nvidia GT 730 sortie en 2014. Une version remise au goût du jour pour répondre aux besoins d'aujourd'hui ? Pas du tout, c'est la même qu'à l'époque.

La Nvidia GT 730 de 2014 renaît de ses cendres grâce à ce vendeur

Deux versions de la GT 730 sont proposées par le chinois Maxsun, l'une avec 2 Go de mémoire vidéo, l'autre avec 4 Go. Précisons qu'il s'agit de DDR3 avec un bus de 64 bits. La fréquence des composants est de 902 MHz, et un seul ventilateur est chargé de les refroidir. Pas d'inquiétude à ce niveau-là : le TDP (Thermal Design Power) de ces GT 730 est de 50 W. Celui de la RTX 4090, par exemple, est de 450 W. Enfin, les 3 sorties vidéo disponibles permettent de brancher un écran VGA, un DVI et un HDMI 1.4.

Selon les benchmarks, la Nvidia GT 730 représente environ 2 % de la puissance d'une RTX 4090. Autant dire que ce n'est pas elle qui fera tourner les derniers jeux AAA en Ultra. Par contre elle pourra s'occuper de l'affichage de votre ancien écran sans problème. Les GT 730 sont vendues entre 40 et 50 € en Chine, ce à quoi il faut ajouter d'éventuelles taxes d'importation. N'espérez pas de suivi de la part de Nvidia en revanche. Il n'y a plus aucune mise à jour des pilotes ou de sécurité pour ces cartes.

Source : ITHome