RTX 5000 : Nvidia contraint de ne produire que les modèles 8 Go de VRAM, n’achetez pas de carte graphique en 2026

Il fallait s'y attendre, la pénurie de RAM commence à impacter le secteur des cartes graphiques. Selon un récent rapport, Nvidia aurait choisi d'arrêter la production de certains modèles de RTX 5000 pour se concentrer sur les versions avec 8 Go de VRAM. Ce qui, en 2026, est très limite pour faire tourner des jeux récents.

On le sait, la pénurie de RAM actuelle aura des conséquences sur l'industrie de la tech tout au long de l'année 2026. Les prix des composants pour PC ont déjà explosé, plusieurs constructeurs de smartphones ont prévenu des hausses de tarif dans les mois à venir et l'on s'attend à ce que les fabricants de cartes graphiques revoient également leur stratégie. En ce début d'année, on note d'ores et déjà une chute des stocks chez la plupart des revendeurs.

Et ce n'est pas pour rien. Les cartes graphiques étant notamment composées de VRAM, soit de RAM entièrement dédiée à la vidéo et qui a un rôle fondamental dans leur puissance finale, Nvidia, AMD et consorts se retrouvent nécessairement dans la panade. En outre, on s'attend également à ce que Nvidia attende 2027 pour lancer ses RTX 6000, sa prochaine génération de GPU. En attendant, il va bien falloir trouver un moyen de rationner le peu de RAM en stock.

Nvidia devrait se concentrer sur les RTX 5000 avec seulement 8 Go de VRAM

Pour ce faire, tout porte à croire que le constructeur ait pris une décision audacieuse. Selon nos confrères de VideoCardz, qui s'appuient sur un rapport de Board Channels, Nvidia aurait choisi de stopper temporairement la production de ses RTX 5070 Ti et 5060 Ti. Le choix des modèles n'est pas anodin, puisque tous deux disposent de 16 Go de VRAM.

Autrement dit, le fabricant compte se concentrer sur les modèles plus bas de gamme, à 8 Go de VRAM, pour réserver la RAM aux modèles plus haut de gamme, la RTX 5080 (16 Go de VRAM) et la RTX 5090 (32 Go de VRAM). Les RTX 5060 (8 Go de VRAM) et RTX 5070 (12 Go de VRAM) resteraient en production.

Cela pose une question claire : est-ce une bonne idée d'acheter une carte graphique en 2026 ? D'un côté, les utilisateurs pourront acheter une RTX 5000 entrée de gamme, en prenant non seulement le risque de mal faire tourner les jeux récents, 8 Go de VRAM étant souvent le strict minimum recommandé, en plus de voir leur GPU devenir obsolète d'ici quelques années à peine. De l'autre, ils pourront opter pour une modèle haut de gamme… et le prix qui va avec.

