Diablo V est officiel, et Blizzard prépare une énorme surprise Netflix pour les fans

Le cinquième volet de la cultissime saga de Blizzard est officiel. Le développeur vient en effet d’annoncer officiellement Diablo V, qui débarquera dans quelques années…

Dans l’univers des action-RPG, les joueurs ont largement de quoi se mettre sous la dent. Ce genre de jeu est presque aussi vieux que l’invention de la console. Relativement récemment, on a eu droit à l’excellent Elden Ring, qui est venu prolonger l’expérience Dark Souls de FromSoftware. D’ailleurs, le titre a récemment eu droit à une belle mise à jour, accompagnée d’un DLC payant. Mais c’est sans compter sur la licence Diablo, que les gamers les plus chevronnés connaissent bien.

Sorti en 1996, le premier volet de la licence a eu droit à un excellent accueil. Mais c’est probablement le deuxième volet de la saga, Diablo II, qui a eu le plus de succès. Celui-ci est considéré comme une véritable référence en matière de hack’n’slash. D’ailleurs, plus de 25 ans après sa sortie, le titre de Blizzard a récemment reçu une mise à jour surprise.

En 2023, sortait le quatrième volet de la saga. Diablo IV a, lui aussi, été bien accueilli par les joueurs. Et, si Blizzard a assuré que les joueurs avaient alors encore des années de contenu devant eux, celui-ci va bientôt céder sa place. En effet, le développeur vient de dévoiler le très attendu Diablo V, qui est bel et bien en cours de développement.

Diablo va avoir droit à une série Netflix

Mais cette fois, l’ambiance risque d’être au pessimisme. En effet, le développeur annonce que, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les joueurs pourront évoluer dans un monde où Sanctuaire est tombé. Les événements de Diablo V se dérouleront donc une centaine d’années après ceux de son prédécesseur, Diablo IV.

« Pour la première fois, les joueurs entreront dans un Sanctuaire où Diablo a triomphé et où ses héros ont été vaincus », peut-on lire dans la description du jeu. « Au cœur de Diablo V se trouve une question fondamentale : que devez-vous devenir lorsque le monde est déjà tombé ? »

Mais ce n’est pas tout. En effet, Blizzard Entertainment a également annoncé une nouvelle série Diablo, actuellement en développement chez Netflix. « Après des décennies à donner vie à des univers entiers à travers nos jeux, nous nous associons à des acteurs majeurs de la création pour raconter encore plus d’histoires au-delà du jeu vidéo, sur de nouveaux écrans », explique le studio. « Une nouvelle série animée se déroulant dans l’univers de “Diablo” est en développement avec Netflix. »

Quoi qu’il en soit, il faudra patienter avant de pouvoir jouer au cinquième volet de la saga de Blizzard. La sortie de Diablo V est officiellement fixée au printemps 2029.