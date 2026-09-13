Microsoft casse l’audio de Windows 11 avec sa dernière mise à jour, voici pourquoi

Une nouvelle mise à jour vient de mettre à mal le système d’exploitation de Microsoft. Celle-ci provoque un sérieux problème au niveau des périphériques USB audio sur Windows 11. On fait le point.

Bug mise à jour Windows 11
Crédits : 123RF

Chez Microsoft, les mises à jour sont aussi courantes qu’irrégulières. Celles-ci sont parfois bénéfiques pour votre PC, et c’est heureux. Récemment, le géant de l’informatique a optimisé Windows 11, en permettant aux PC avec 8 Go de RAM de démarrer bien plus rapidement. Par ailleurs, l’une des dernières mises à jour fait le plein de nouveautés, ce qui est une excellente nouvelle pour les PCistes. Mieux encore : déployée hier, cette mise à jour ramène une option très regrettée de Windows 10.

Mais parfois, les choses virent littéralement à la catastrophe. On pense par exemple à cette fois où une mise à jour a enfermé les PC dans une boucle de redémarrages. Par ailleurs, la mise à jour de juin 2025 s’est accompagnée de toute une série de bugs particulièrement agaçants. Par la suite, Windows 11 recevait une mise à jour urgente pour corriger ces deux bugs majeurs introduits par le Patch Tuesday.

Bug audio sur Windows 11 : Microsoft reconnaît le problème

Malgré tout, les choses semblent être en train d’empirer. C’est en tout cas ce que rapporte Neowin, qui pointe du doigt deux nouveaux problèmes affectant Windows 11. Peu de temps après le Patch Tuesday, Microsoft a lui-même reconnu un nouveau bug. Il s’agirait d’une erreur Code 10 dans le Gestionnaire de périphériques. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que cette « erreur » a de lourdes conséquences pour les PC concernés.

En effet, sur les versions 26H1, 25H2 et 24H2 de Windows 11, certains utilisateurs font face à un problème de taille. Ces derniers n’ont tout simplement plus de son. Rien que ça. La mise à jour entraînerait en effet un dysfonctionnement des périphériques USB Audio Class 1.0.

Bonne nouvelle toutefois, Microsoft a bel et bien reconnu l’existence du problème. Le géant de l’informatique devrait donc, si tout va bien, corriger ce dernier à l’occasion d’un prochain patch. En attendant, certains utilisateurs suggèrent d’opter pour une configuration multicanal en mode standard à deux canaux. Et, pour ceux qui perdraient patience et tenteraient de désinstaller la mise à jour du Patch Tuesday, rappelons que cette dernière ajoute de nombreux correctifs de sécurité.


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