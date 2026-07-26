Une nouveauté très attendue arrive sur Google Maps, le Pixel 11 Pro se montre par erreur, c’est le récap’ de la semaine

Google Maps rattrape son retard sur Android Auto, le Pixel 11 Pro s'affiche en avance, un classique GameCube arrive sur PC, c'est le récap' de la semaine.

Cette semaine, Google Maps intègre enfin sur Android Auto une fonction pratique présente depuis longtemps chez Waze et la fuite d'une photo officielle dévoile le design du Pixel 11 Pro. Côté rétrogaming, un monument de la GameCube s'apprête à débarquer sur PC et Android via un vrai portage sans émulation. Bonne nouvelle, le dernier épisode de House of the Dragon résout un mystère lié à Dorne qui intriguait les fans de Game of Thrones.

Google Maps affiche enfin votre vitesse réelle sur Android Auto

Les conducteurs utilisant Google Maps sur l'écran de leur véhicule vont pouvoir surveiller leur vitesse plus facilement. L'application commence à intégrer un compteur de vitesse en temps réel directement sur l'interface Android Auto, une option réclamée depuis longtemps et déjà présente chez la concurrence ou sur la version mobile. Ce nouvel affichage fait son apparition progressive chez certains utilisateurs testeurs. Comme souvent avec les nouveautés déployées à distance par Google, la mise à jour globale pour l'ensemble des automobilistes risque de prendre encore plusieurs semaines.

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Un classique de la GameCube décompilé pour arriver sur PC et Android

Jouer à des titres phares de la GameCube sans passer par un émulateur devient une réalité grâce au travail de décompilation mené par des passionnés. Après Twilight Princess ou Animal Crossing, c'est au tour du tout premier Pikmin de voir son code source entièrement reconstitué à partir du jeu d'origine. Ce travail ouvre la voie à des portages natifs de haute précision, sans les contraintes de performance liées aux émulateurs. Des versions directement exécutables sur Windows et Android devraient donc voir le jour très prochainement.

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House of the Dragon lève le voile sur l'histoire de Dorne

Les fans de l'univers de George R.R. Martin ont enfin obtenu la réponse à une interrogation vieille de plusieurs années. Le dernier épisode en date de House of the Dragon revient sur le passé de la maison Martell et explique comment la région de Dorne a réussi à préserver son indépendance face aux armées des Targaryen et à leurs dragons. L'intrigue révèle que cette résistance ne s'est pas faite par la force, mais grâce à la stratégie et à la ruse de la princesse Meria Martell. En désertant la capitale pour mieux attaquer par surprise et empoisonner les ressources de l'occupant, la région a gravé sa célèbre devise dans l'histoire de Westeros.

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Une fuite officielle révèle la couleur du Google Pixel 11 Pro

Google a commis une erreur sur son site Google Fi en publiant une photo officielle du Pixel 11 Pro. Le visuel, rapidement retiré mais sauvegardé sur le Web, confirme le design attendu pour l'appareil et met en avant son nouveau coloris beige/sable baptisé « Dune » ou « Canyon ». Le cliché s'accompagnait d'une offre promotionnelle américaine offrant 100 $ de réduction pour toute inscription à la newsletter. Si les remises ou cadeaux de lancement pour l'Europe restent à préciser, la présentation officielle de la gamme Pixel 11 est toujours fixée au 12 août prochain.

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Les Google Pixel 6 et 6 Pro privés de la prochaine version d'Android

Le déploiement de la première bêta d'Android 17 QPR2 scelle le sort de deux smartphones emblématiques de la marque. Lancés en octobre 2021, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne recevront pas la version finale de cette mise à jour prévue cet automne, marquant ainsi la fin officielle de leur suivi logiciel. Les utilisateurs auront au moins profité d'un sursis. Google devait au départ s'arrêter à trois ans de mises à jour, mais a finalement étendu leur suivi à cinq ans lors de la sortie des Pixel 8. Les Pixel 6 et 6 Pro auront donc droit aux débuts d'Android 17, tandis que le Pixel 6a et les Pixel 7 seront pris en charge jusqu'en 2027.

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Nos tests de la semaine

Prise en main du Samsung Galaxy Z Fold 8 : un nouveau format pensé pour le multimédia

Samsung change de stratégie pour son pliant et propose un Galaxy Z Fold 8 plus trapu et léger (201 g). Son écran externe de 5,5 pouces offre une prise en main plus confortable pour saisir du texte, et sa dalle interne de 7,6 pouces au format 4/3 est idéale pour les jeux, les BD et la vidéo. Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 4 800 mAh compatible charge 45 W. En revanche, le constructeur fait une vraie concession sur la photo en ne proposant que deux capteurs au dos, sans téléobjectif, le tout pour un tarif démarrant à 1 999 €.

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Bluetti Balco 260 : une batterie intelligente pour alléger sa facture d'énergie

Le spécialiste de l'énergie nomade propose une solution d'autoconsommation domestique particulièrement convaincante et fiable. On aime son design, son silence de fonctionnement, son installation ultrasimple ainsi que son excellent rendement, le tout proposé à un prix intéressant avec les offres de lancement pour un produit qui s'adapte à votre configuration et qui peut évoluer. Attention toutefois, son application est encore en évolution et sa puissance d'injection est limitée à 1 200 W.

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