House of the Dragon : le dernier épisode résout enfin un mystère qui dure depuis Game of Thrones

Hier soir, les spectateurs américains ont pu découvrir le cinquième épisode de la troisième saison de House of the Dragons. Dans ce dernier, il est notamment question de la région de Dorne, rapidement aperçue dans la série Game of Thrones — et surtout de la question que tout le monde se pose depuis.

Si vous demandez aux fans de l'époque quel épisode de Game of Thrones les a le plus marqués, vous obtiendrez sûrement diverses réponses : le Mariage Pourpre, la mort de Ned Stark, la Bataille des Bâtards… Mais certains vous parleront peut-être de cet épisode de la saison 4 où Oberyn Martell, qui a révélé Pedro Pascal au grand public, a connu un destin funeste — et très graphique. Destin qui a probablement aidé à faire oublier que tout le monde s'est posé la même question durant toute ladite saison.

Petit rappel des faits : Oberyn Martell est originaire de Dorne, la seule région de Westeros à avoir résisté à l'invasion d'Aegon Le Conquérant, le premier roi du Trône de Fer. La maison Martell en a d'ailleurs fait sa devise : « Insoumis, invaincus, intacts ». Mais, si George R.R. Martin revient en détail sur cette période de l'histoire dans ses livres, cela n'a jamais été le cas de Game of Thrones, qui s'est contenté de dépeindre Dorne comme une région de résistants libres.

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House of the Dragon raconte enfin en détail l'histoire de Dorne

Des années plus tard, la série spin-off House of the Dragon est enfin revenue sur cette partie du lore. Attention, spoilers droit devant. Dans le dernier épisode, Ormund Hightower revient sur l'histoire de Dorne lors d'une conversation avec Daeron Targaryen. Il y raconte comment Meria Martell, la princesse de Dorne à l'époque, a tendu un piège les Targaryens au moment de l'invasion. Juste avant que ceux-ci n'arrivent à leurs portes, Meria fuit son château et cacha son armée dans le désert.

Pensant avoir remporté une victoire facile, les Targaryens baissèrent immédiatement leur garde. C'est à ce moment-là que Meria décida de frapper, en les assassinant dans leur sommeil et en empoisonnant l'eau des puits de la capitale. Voilà donc comment les Martell sont restés « insoumis, invaincus et intacts » face à une armée et ses dragons : en utilisant la ruse et la stratégie plutôt que la force brute. Oberynn aurait dû s'en souvenir.