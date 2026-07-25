Vous vendez sur le Marketplace de Facebook ? Cette nouveauté d’IA va vous faire gagner un temps fou

Le vénérable réseau social de Meta s’améliore. Facebook bénéficie en effet d’importants changements grâce à l’IA, ainsi que d’une excellente nouvelle pour les amateurs du Marketplace.

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Crédits : 123RF

Plus de vingt ans après son lancement, Facebook n’est plus le réseau social archaïque qu’il était. Le propriétaire de la plateforme, Meta, enchaîne en effet les mises à jour et autres améliorations de taille. En 2020, par exemple, Facebook bénéficiait d’une nouvelle interface bien plus intuitive. L’année dernière, Facebook ressuscitait l’une de ses plus vieilles (et agaçantes) fonctionnalités, pour le plus grand bonheur des nostalgiques. Mais il ne faut pas oublier l’intelligence artificielle, toujours plus présente sur les réseaux sociaux de Meta.

On pense notamment à Facebook, qui bénéficie désormais d’un mode IA. Mais il ne faut pas oublier que Facebook, c’est également le Marketplace, un service de vente en ligne particulièrement populaire. En effet, si les jeunes de la génération Z ont tendance à bouder Facebook, ces derniers s’en servent encore pour utiliser le Marketplace de Meta.

Et, bonne nouvelle, il n’est désormais plus nécessaire de passer par Facebook pour accéder au Marketplace. En effet, Meta vient d’annoncer le lancement de Seller, une application dédiée aux petites annonces en ligne. Celle-ci est d’ores et déjà disponible sur l’App Store d’Apple, et devrait bientôt débarquer sur Android.

Seller de Meta : quand l’IA se charge de générer vos annonces

Et, il fallait s’y attendre, l’intelligence artificielle est une nouvelle fois de la partie. L’entreprise de Mark Zuckerberg met en effet à disposition Meta AI, qui vous aide à rédiger vos annonces. D’ailleurs, celle-ci ne fait pas que vous aider. En effet, il suffit d’importer des images du produit à vendre sur Seller, puis de laisser l’IA s’en charger.

Meta AI est en effet capable de générer automatiquement une annonce complète, avec un titre, une description et une catégorie. Mieux encore : l’IA serait même en mesure de suggérer un prix de vente. Et ce n’est qu’un début.

C’est en tout cas ce que laisse entendre Tom Alison, responsable de Facebook, qui déclare : « Je considère ces applications comme des compléments à l'application principale, conçus pour répondre aux besoins des communautés d'utilisateurs les plus investies », explique-t-il. « C'est l'idée qui guide une grande partie de ce que nous faisons ou expérimentons cette année. Nous n'en sommes qu'au tout début : il s'agit d'une phase expérimentale. »

Par ailleurs, Meta a également lancé un nouveau badge Facebook Verified. Celui-ci est attribué gratuitement aux utilisateurs ayant vérifié leur identité en envoyant un selfie à la plateforme.


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