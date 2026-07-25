C’est quoi ce nouveau badge sur les profils Facebook, et comment l’obtenir ?

Meta annonce Facebook Verified, un badge qui permet d'authentifier l'identité de son compte de manière gratuite.

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Crédits : 123RF

Comment être sûr qu'un compte Facebook n'usurpe pas l'identité d'une personne ? Meta lance un programme de vérification de l'identité pour aider les utilisateurs à savoir s'ils peuvent faire confiance à un compte. Facebook Verified consiste en un badge qui apparaît sur son profil une fois qu'on a passé le processus de confirmation. Les utilisateurs peuvent l'obtenir gratuitement, contrairement à X (Twitter), qui le fait payer sans vérifier l'identité réelle des personnes.

Facebook va vérifier que l'on est bien la personne qu'on prétend être en demandant un selfie vidéo, qui va servir de comparatif à ses photos de profil existantes. “Pour être éligibles à la vérification, les comptes doivent respecter nos critères de confiance et de sécurité”, précise Meta. Ceux dont le système associe à de la fraude, des escroqueries, des pratiques trompeuses, ou d'autres comportements suspects ne peuvent pas y prétendre. Il faut aussi avoir plus de 18 ans pour en bénéficier. Sont seulement concernés les comptes personnels, pas les Pages.

Facebook vérifie l'identité des comptes par selfie vidéo

“Une fois vérifié, votre badge apparaîtra sur les plateformes Facebook les plus pertinentes : Marketplace, Rencontres, Groupes et votre profil, pour commencer. Progressivement, nous ajouterons également des badges aux publications du fil d’actualité. L’inscription est gratuite : vous effectuez la vérification une seule fois, et le badge vous suit sur toute la plateforme Facebook”, est-il expliqué.

Le badge est considéré par Facebook comme un signal rapide et visible, signifiant qu’un profil appartient à une personne réelle, ayant effectué la vérification par selfie et répondant aux critères de confiance et de sécurité de Meta. L'entreprise rappelle toutefois qu'il ne garantit pas la fiabilité de l'utilisateur. Il s'agit d'un outil qui peut par exemple permettre d'écarter tout contact avec un compte qui ne dispose pas du badge, mais il convient de rester vigilant avec les comptes dotés du badge de vérification de l'identité.

Entre Facebook Marketplace et Facebook Dating, il est devenu d'autant plus important de savoir qu'on a sans doute affaire à une vraie personne derrière un profil, surtout en ces temps où l'IA générative peut être utilisée à de mauvaises fins.


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