Galaxy S27 : Samsung envisage des batteries silicium-carbone, qu’est-ce que ça va changer ?

Samsung pourrait équiper ses Galaxy S27 de batteries silicium-carbone. Si on peut espérer des capacités plus élevées, d'autres conséquences sont attendues.

samsung galaxy s26 ultra test
Crédit : Phonandroid

Déjà adoptées par des marques chinoises telles que Honor, Oppo ou Xiaomi, les batteries silicium-carbone permettent d'augmenter sensiblement la densité énergétique des cellules, et donc leur capacité et l'autonomie des smartphones. Samsung pourrait intégrer cette technologie dans les prochains smartphones de sa gamme vedette, les Galaxy S27.

D'après le leaker yeux1122, Samsung a commencé à tester des batteries silicium-carbone pour ses futurs smartphones premium. Aucune décision définitive n'a encore été prise, et “des questions de coûts se posent quant à l'application de cette mesure à l'ensemble de la gamme”, précise la source. Il est possible que seuls les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra embarquent de telles batteries.

Galaxy S27 : des batteries silicium-carbone pour des smartphones plus fins ?

Alors que chez la concurrence, les batteries silicium carbone atteignent allègrement les 6 000 voire 7 000 mAh, cela ne serait pas le cas chez Samsung. Le passage à cette technologie “ne représenterait pas une augmentation significative de la capacité”. On peut tout de même s'attendre à ce que le Galaxy S27 Ultra dépasse enfin les 5 000 mAh, capacité à laquelle ce modèle est bloqué depuis de longues années.

Pourquoi l'augmentation de capacité serait si modérée ? Pour deviner la réponse, on peut se tourner vers les Galaxy Z Fold 8, les nouveaux smartphones pliables de Samsung. Ils sont équipés des premières batteries silicium-carbone utilisées chez Samsung, ce qui a permis de faire passer la capacité du Galaxy Z Fold 8 Ultra à 5 000 mAh au lieu des 4 440 mAh du Galaxy Z Fold 7. Malgré cette belle hausse au niveau de la batterie, le constructeur a réussi à réduire l'épaisseur de son produit. On peut donc penser que Samsung va profiter des batteries silicium-carbone pour affiner ses Galaxy S27, plutôt que de proposer des capacités très élevées. On sait que l'épaisseur est devenue un cheval de bataille chez les constructeurs ces dernières années.

Sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, l'abandon du lithium-ion pour le silicium carbone s'est accompagné d'une baisse de la durée de vie des batteries, qui perdent 20 % de leur capacité d'origine après 1 200 cycles de charge, contre 2 000 auparavant. Les Galaxy S27 pourraient aussi en souffrir.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La shampouineuse Shark StainStriker HairPro Pet passe à prix réduit avec ce code, vite !

Vous souhaitez faire un nettoyage complet de votre maison ? Le Shark StainStriker HairPro Pet a spécialement été conçue pour lessiver en profondeur vos tapis et canapés. Adieu les mauvaises…

Cette option cachée active la meilleure protection contre les cybarattaques sur votre smartphone Android, voici comment l’activer

Depuis Android 16, tous les smartphones compatibles bénéficient d’une fonctionnalité qui les protège efficacement contre les risques de piratage. Pourtant, celle-ci n’est pas activée par défaut. On vous explique comment…

Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : quelle durée de vie pour les premières batteries silicium-carbone de Samsung ?

Samsung a intégré pour la première fois des batteries silicium-carbone dans ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Avec une conséquence directe sur leur…

Microsoft fait plier LG, qui va supprimer la publicité McAfee de ses écrans sur Windows

Sur demande de Microsoft, LG a accepté d’arrêter de diffuser de la publicité pour McAfee dans son application Windows pour moniteur. Il y a quelques jours, nous vous rapportions que…

Cette nouvelle fonction de ChatGPT vous permet de piloter votre PC sans toucher au clavier

Parler à une intelligence artificielle devient plus utile quand elle agit vraiment à votre place. OpenAI déploie son mode vocal amélioré sur les applications de bureau ChatGPT. La voix commande…

Le PSN est en panne, impossible de jouer en ligne sur PS5 et PS4

Le PlayStation Network est devenu inaccessible pour les joueurs de PS5 et PS4, qui sont bloqués et ne peuvent plus profiter de leurs jeux. Le PlayStation Network (PSN) est encore…

Gemini Live s’apprêterait à effacer sa limite la plus frustrante pour les utilisateurs pressés

Le mode conversationnel de Gemini progresse à vitesse grand V depuis son lancement. Google planche déjà sur une évolution repérée dans le code de son application. Elle supprimerait le détour…

Galaxy S26 : Amazon fait tomber son prix sous les 650 €, chargeur inclus

Quelques mois à peine après son arrivée, le plus petit modèle de la gamme Galaxy S26 passe sous la barre des 650 € chez Amazon. L’offre concerne la version avec…

Nvidia prépare une nouvelle hausse de prix, presque aucune carte graphique n’échappera à la note

Le marché des cartes graphiques n’en finit plus d’encaisser les secousses de la crise mémoire. Nvidia vient de transmettre un message peu réjouissant à ses partenaires fabricants. Cette fois, même…

Cette astuce simple vous débarrasse des résumés IA dans les recherches Google

Google a déployé les Aperçus IA en France. Impossible à désactiver normalement, il y a tout de même une manière de ne plus les voir lors que vous effectuez une…