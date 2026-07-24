Galaxy S27 : Samsung envisage des batteries silicium-carbone, qu’est-ce que ça va changer ?

Samsung pourrait équiper ses Galaxy S27 de batteries silicium-carbone. Si on peut espérer des capacités plus élevées, d'autres conséquences sont attendues.

Déjà adoptées par des marques chinoises telles que Honor, Oppo ou Xiaomi, les batteries silicium-carbone permettent d'augmenter sensiblement la densité énergétique des cellules, et donc leur capacité et l'autonomie des smartphones. Samsung pourrait intégrer cette technologie dans les prochains smartphones de sa gamme vedette, les Galaxy S27.

D'après le leaker yeux1122, Samsung a commencé à tester des batteries silicium-carbone pour ses futurs smartphones premium. Aucune décision définitive n'a encore été prise, et “des questions de coûts se posent quant à l'application de cette mesure à l'ensemble de la gamme”, précise la source. Il est possible que seuls les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra embarquent de telles batteries.

Galaxy S27 : des batteries silicium-carbone pour des smartphones plus fins ?

Alors que chez la concurrence, les batteries silicium carbone atteignent allègrement les 6 000 voire 7 000 mAh, cela ne serait pas le cas chez Samsung. Le passage à cette technologie “ne représenterait pas une augmentation significative de la capacité”. On peut tout de même s'attendre à ce que le Galaxy S27 Ultra dépasse enfin les 5 000 mAh, capacité à laquelle ce modèle est bloqué depuis de longues années.

Pourquoi l'augmentation de capacité serait si modérée ? Pour deviner la réponse, on peut se tourner vers les Galaxy Z Fold 8, les nouveaux smartphones pliables de Samsung. Ils sont équipés des premières batteries silicium-carbone utilisées chez Samsung, ce qui a permis de faire passer la capacité du Galaxy Z Fold 8 Ultra à 5 000 mAh au lieu des 4 440 mAh du Galaxy Z Fold 7. Malgré cette belle hausse au niveau de la batterie, le constructeur a réussi à réduire l'épaisseur de son produit. On peut donc penser que Samsung va profiter des batteries silicium-carbone pour affiner ses Galaxy S27, plutôt que de proposer des capacités très élevées. On sait que l'épaisseur est devenue un cheval de bataille chez les constructeurs ces dernières années.

Sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, l'abandon du lithium-ion pour le silicium carbone s'est accompagné d'une baisse de la durée de vie des batteries, qui perdent 20 % de leur capacité d'origine après 1 200 cycles de charge, contre 2 000 auparavant. Les Galaxy S27 pourraient aussi en souffrir.