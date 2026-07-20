Google Maps : cet outil qui manquait cruellement débarque enfin sur Android Auto

Bien qu’appartenant tous deux à la firme de Mountain View, Google Maps a longtemps paru en avance sur son principal rival, Waze. Pourtant, une fonction clé manque cruellement à Maps sur Android Auto, alors que Waze en dispose depuis des années. Mieux vaut tard que jamais : Google semble enfin la déployer.

Si entre Waze et Google Maps votre cœur balance, il apparaît que le géant de Mountain View a longtemps offert ses faveurs à la seconde application. Mais depuis quelques mois, il semble avoir mis fin à son favoritisme : Waze a enfin reçu cinq fonctionnalités promises il y a longtemps, puis son plus gros manque a été corrigé afin qu’il puisse devenir aussi pratique que son rival sur Android Auto et il vient finalement de recevoir une mise à jour dopée à l’IA Gemini.

Ainsi, l’écart entre les deux applications de navigation se comble sérieusement. Mais il ne faudrait tout de même pas que Waze dépasse Google Maps. Or, le premier possède une fonctionnalité de navigation phare depuis des années, qui est toujours aux abonnés absents au sein de Maps sur Android Auto. Qu’à cela ne tienne, l’entreprise commence enfin à l’y déployer.

Google Maps sur Android Auto ajoute enfin un compteur de vitesse en temps réel

Alors que l’affichage des limitations de vitesse s’est longtemps fait désirer au sein de Google Maps sur Android Auto, le compteur de vitesse en temps réel aura mis encore plus de temps à voir le jour. Pourtant, cet outil existe depuis deux ans sur le service CarPlay d’Apple et depuis bien plus longtemps encore sur les smartphones Android.

Mais comme le dit l’adage : « Tout vient à point à qui sait attendre. » Et Google semble enfin avoir amorcé le déploiement du compteur de vitesse en temps réel de Google Maps sur Android Auto. C’est en tout cas ce que suggèrent les quelques témoignages d’internautes sur Reddit. Comme le rapporte 9to5Google, l’un d’eux habite au Canada et a vu apparaître cette fonction au sein de la version 26.29.02.946673643 de Google Maps (disponible via le programme bêta).

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Pour le moment, le déploiement ne semble pas généralisé. Il pourrait, par ailleurs, prendre un certain temps : il est courant que l’arrivée des nouveautés sur Android Auto ne soit pas immédiate – pour ne pas dire lente. En témoigne l’introduction progressive d’une autre fonctionnalité de Google Maps au sein d’Android Auto : la Navigation Immersive.