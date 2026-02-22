Android Auto récupère une option pratique, Samsung double le stockage des Galaxy S26, c’est le récap’ de la semaine

Google fait marche arrière sur une fonction d'Android Auto, Samsung propose un bonus de stockage pour les précommandes du Galaxy S26, Windows 11 devient plus facile à nettoyer, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous utilisez Android Auto, vous serez ravi d'apprendre que Google réintroduit enfin une option disparue pour le mode conduite d'Android Auto pour rendre la navigation plus fluide. Alors que Samsung prépare l'arrivée des Galaxy S26 avec une offre intéressante pour doubler la mémoire interne, une fonction phare des Pixel va bientôt devenir une application intépendante. Cette semaine, on fait également le point sur la fermeture du site dédié à Messenger et sur la mise à jour d'un outil bien pratique pour supprimer les applications inutiles de Windows 11.

Android Auto : le mode Conduite récupère une option indispensable

Google change d'avis concernant le mode Conduite sur Android. En effet, après avoir supprimé l'option permettant d'activer ce mode via le Bluetooth, la firme a finalement décidé de la réintégrer. Cette suppression activait inutilement le mode “Ne pas déranger” sur le téléphone des passagers, leur faisant manquer des alertes importantes. Pour retrouver cette fonctionnalité, il faut disposer de la version 26.05.32 des services Google Play. Une fois la mise à jour effectuée, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de conduite de votre téléphone pour réactiver l'option.

Lire : Android Auto : Google corrige enfin le défaut le plus agaçant du mode Conduite grâce au retour de cette option disparue

Une fonction phare des Pixel arrive sous forme d'application

Bonne nouvelle, la fonctionnalité “En écoute” (Now Playing), qui identifie automatiquement les musiques autour de vous sur les Google Pixel, va bientôt devenir une application. Selon des lignes de code découvertes par 9to5Google, ce changement devrait permettre à Google de proposer cet outil sur tous les autres smartphones Android, quel que soit le fabricant. Le passage au format application facilitera également les mises à jour sans avoir à attendre celles du système. Avec un peu de chance, ce déploiement, qui semble imminent, pourrait aussi s'accompagner du retour de fonctions pratiques comme l'onglet des favoris.

Lire : L’une des meilleures fonctionnalités des smartphones Pixel va avoir droit à sa propre application et c’est une excellente nouvelle

Messenger.com : la fin du site approche

Meta a annoncé la fermeture prochaine de Messenger.com. À partir du 15 avril 2026, il ne sera plus possible d'utiliser ce site dédié pour échanger avec ses proches. Les utilisateurs seront automatiquement redirigés vers l'interface de messagerie intégrée directement à Facebook.com. Ce changement rend désormais la création d'un compte Facebook obligatoire pour accéder à ses messages depuis un ordinateur, alors qu'il était jusqu'ici possible d'utiliser Messenger de façon indépendante. À partir du 16 avril, seule l'application mobile restera disponible séparément. Si Meta n'a pas justifié officiellement cet abandon, il est possible que l'entreprise souhaite simplifier son offre et concentrer ses efforts sur l'interface principale de Facebook.

Lire : Messenger.com vit ses derniers jours, on sera obligé de passer par Facebook pour envoyer et lire des messages

Galaxy S26 : Samsung pourrait offrir un bonus de stockage

Alors que la présentation officielle des Galaxy S26 approche, une offre de précommande intéressante a été repérée en Inde. En effet, Samsung propose aux clients qui réservent leur smartphone d'obtenir le modèle avec 512 Go de stockage au prix de la version 256 Go. Si ce bonus est également proposé en France, il permettrait de profiter d'une capacité supérieure sans surcoût, soit une économie d'environ 200 euros. Pour l'instant, Samsung n'a pas encore confirmé si le marché européen profitera également de cette offre.

Lire : Samsung double gratuitement le stockage des Galaxy S26 en précommande, bientôt en France ?

Windows 11 : un outil pour supprimer les applications inutiles se met à jour

Windows 11 est souvent critiqué pour ses logiciels préinstallés impossibles à désinstaller normalement. L'outil gratuit Winhance, qui permet de s'en débarrasser facilement, vient de recevoir une mise à jour importante. La nouvelle version propose une interface plus moderne, qui s'intègre mieux au design de Windows 11 et consomme moins de mémoire vive. Pour plus de sécurité, Winhance permet toujours de créer un point de restauration avant de supprimer des fichiers, afin de pouvoir revenir en arrière en cas de mauvaise manipulation.

Lire : Windows 11 : cet outil qui supprime toutes les applications Microsoft inutiles devient encore meilleure avec sa dernière mise à jour

Nos tests de la semaine

Test Razer Kishi V3 Pro : un confort de jeu incroyable sur smartphone

La Razer Kishi V3 Pro s'impose comme une référence pour jouer sur mobile grâce à une ergonomie au top, renforcée par l'ajout de deux boutons pratiques (M1 et M2) et un pont télescopique plus robuste, désormais compatible avec les tablettes. On apprécie sa grande polyvalence avec la prise en charge native de nombreux services comme le Xbox Remote Play, Steam et GeForce Now et elle peut même être utilisée sur PC. L'application Nexus, gratuite et complète est également bienvenue. Malheureusement, ce confort a un prix, surtout pour la version XL qui est très chère. On regrette que la manette ne soit pas pliable et on aurait apprécié qu’une housse de transport soit fournie. Enfin, l'absence de prise en charge du Remote Play de la PS5 pourrait décevoir certains joueurs.

Lire : Test Razer Kishi V3 Pro : tous les arguments de la Kishi Ultra, même le prix

Prise en main du Google Pixel 10a : un design plus plat et résistant

Nous avons pu approcher le nouveau Pixel 10a avant sa sortie prévue le 4 mars. Ce modèle de milieu de gamme évolue surtout par son design. En effet, l'îlot photo à l'arrière disparaît complètement au profit d'un dos parfaitement plat, ce qui rend la prise en main très agréable. Plus robuste, il bénéficie d'une certification IP68 et d'un nouveau verre de protection contre les rayures. Côté technique, le smartphone gagne en luminosité et en vitesse de charge, tout en intégrant la puce Tensor G4. On note également l'arrivée de la connexion par satellite pour les urgences et de nouvelles fonctions photo assistées par l'IA Gemini. Si le prix de la version 128 Go reste inchangé à 549 euros, le modèle 256 Go subit une hausse de tarif qui pourrait pousser les utilisateurs à privilégier le stockage en ligne. Seul regret, les modèles de présentation étaient bloqués, il faudra donc attendre notre test complet pour juger des performances réelles.

Lire : Prise en main du Google Pixel 10a : hyper séduisant au premier abord, mais…