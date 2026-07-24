Lefant M210 Omni : le nouveau robot aspirateur laveur ultra-fin à rouleau est lancé avec une offre exclusive à 229 €

Lefant lance son M210 Omni, une station qui lave et essore elle-même ses serpillières. Détection d'obstacles à 360°, double réservoir et prix qui passe sous la barre des 280 euros chez Amazon, mais que jusqu'au 29 juillet.

Découvrir le Lefant M210 Omni à 229€

Lefant frappe fort avec son nouveau robot aspirateur laveur M210 Omni, une station tout-en-un pensée pour se charger du nettoyage de la maison sans y penser. Le fabricant mise sur une station qui lave et essore elle-même les serpillières, un système de double réservoir pour ne jamais mélanger eau propre et eau sale, ainsi qu'une détection d'obstacles à 360 degrés pour naviguer sans accroc dans toutes les pièces. Autre atout, son format ultra-compact : 85 mm de hauteur pour 280 mm de diamètre, des dimensions qui lui permettent de se glisser partout.

Et pour son lancement, le M210 Omni voit son prix fondre de 799,99 à 279,99 euros sur Amazon. Mieux encore : avec le code exclusif WDNJYOTH, le prix descend à 229 euros, du 23 au 29 juillet 2026. Une offre à ne pas laisser filer.

Une navigation intelligente dans toutes les pièces

Le M210 Omni se distingue d'abord par son gabarit : un châssis de seulement 85 mm de hauteur pour un diamètre de 280 mm, quand la plupart des robots du marché dépassent les 95 à 100 mm. Cette différence, qui paraît minime sur le papier, change pourtant l'accès à certaines zones : le robot passe sous des lits bas, des canapés ou des meubles TV où un modèle standard bute contre le pied.

Le M210 Omni s'appuie sur un système de cartographie qui crée une carte de votre logement pour organiser efficacement le nettoyage. Il peut ainsi organiser son nettoyage de façon méthodique plutôt que de tourner au hasard, en traitant chaque zone les unes après les autres. Cette cartographie permet aussi de définir des zones à éviter ou à privilégier, un vrai gain de temps pour qui veut garder la main sur le parcours du robot sans passer par une phase de réglages interminable.

Sa détection d'obstacles à 360 degrés, assurée par un système intelligent de détection des obstacles, lui permet de repérer les meubles, câbles ou jouets qui traînent au sol, et de les contourner sans s'y coincer. Cette vigilance constante évite les arrêts intempestifs qui obligent souvent à aller délivrer le robot bloqué sous un canapé ou coincé contre un pied de chaise.

Ce format compact prend tout son sens une fois combiné à la cartographie du logement : le robot ne se contente pas de repérer les meubles bas sur son passage, il les intègre directement dans son plan de nettoyage comme des zones à traiter normalement, et non plus à contourner faute de pouvoir y accéder. Sous un lit ou un canapé, l'entretien manuel au balai ou à l'aspirateur-traîneau reste rare, ces zones sont donc souvent les plus sales de la maison sur la durée. Le M210 Omni change cette donne en les intégrant à son parcours automatique, sans manipulation de meubles ni intervention de l'utilisateur.

Résultat : le M210 Omni circule d'une pièce à l'autre sans intervention, même dans un intérieur encombré, et adapte son parcours en temps réel selon ce qu'il détecte. Une autonomie qui rassure particulièrement dans les foyers avec enfants ou animaux, où le sol change de configuration d'un jour à l'autre.

Un nettoyage complet avec un rouleau toujours propre

Le M210 Omni ne nettoie pas le sol avec une serpillière plate comme la plupart des robots laveurs, mais avec un rouleau qui tourne en continu au contact du sol. Ce mouvement rotatif permet un vrai brossage actif : le rouleau frotte et décolle les salissures incrustées, là où une serpillière plate se contente souvent de les étaler ou de les repousser.

Pendant que le rouleau tourne et nettoie le sol, le robot pulvérise en continu de l'eau propre dessus, puis aspire immédiatement après l'eau sale chargée de saleté qu'il vient de décoller. Ce cycle (pulvérisation, brossage, récupération) tourne en boucle tout au long du passage, si bien que le rouleau attaque toujours le sol avec de l'eau propre, jamais avec l'eau sale du passage précédent.

Une fois le nettoyage terminé, la station de base prend le relais : elle lave elle-même le rouleau à l'eau propre, puis le sèche, avant la session suivante. L'utilisateur n'a donc jamais à démonter le robot pour rincer un rouleau ou une serpillière encrassée à la main, du lavage du sol jusqu'à l'entretien du rouleau, tout se fait sans intervention.

Quel est l’intérêt ? Le sol est lavé avec la même efficacité du premier au dernier mètre carré, sans la baisse de performance qu'on observe sur les serpillières classiques qui s'encrassent au fil du nettoyage. Et comme l'eau sale part directement dans un réservoir dédié plutôt que de rester sur le rouleau, le robot n'étale jamais d'eau contaminée sur le carrelage ou le parquet.

Côté performance, le M210 Omni embarque une aspiration de 20 000 Pa, un niveau qui permet de venir à bout des poils d'animaux, de la poussière incrustée dans les tapis ou des miettes qui résistent au simple passage de la serpillière. Un système anti-enchevêtrement limite par ailleurs l'accumulation de cheveux et poils autour de la brosse, réduisant d'autant l'entretien manuel à prévoir.

Autre avantage à souligner : le M210 Omni fonctionne sans sac jetable. Un choix qui allège la facture sur le long terme, puisqu'il n'y a pas de consommable à racheter régulièrement, et qui simplifie l'entretien au quotidien.

Découvrir le Lefant M210 Omni à 229€

Avec le M210 Omni, Lefant propose une solution de nettoyage complète et innovante : navigation intelligente, entretien automatisé et puissance d'aspiration solide. Et pour son lancement, l'offre est particulièrement musclée : le prix passe de 799,99 à 279,99 euros chez Amazon, et descend même à 229 euros avec le code exclusif WDNJYOTH, du 23 au 29 juillet 2026. Passé cette date, le tarif remonte à son prix d'origine, mieux vaut donc ne pas trop tarder pour en profiter.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Lefant.