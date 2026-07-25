Le Galaxy S27 Ultra se dévoile déjà : Samsung préparerait une énorme surprise côté photo

Les fuites s’enchaînent pour le prochain smartphone phare de Samsung. Cette fois, on en apprend davantage sur le bloc photo du Galaxy S27, et notamment du Galaxy S27 Ultra.

Nombreux sont les fabricants à miser largement sur le bloc photo de leur smartphone. En effet, si autrefois les appareils se contentaient d’un seul objectif, il est aujourd’hui courant d’en voir plusieurs. On pense par exemple à l’énorme bloc photo de l’Oppo Find X9 Ultra, qui devrait devenir l’un des meilleurs photophones du marché. De son côté, Xiaomi préparerait un objectif externe révolutionnaire qui pourrait bientôt transformer votre smartphone en appareil photo professionnel.

Mais il ne faut pas oublier Samsung, qui innove toujours plus en matière de photographie sur smartphone. L’année dernière, le fabricant sud-coréen a par exemple présenté le plus petit capteur photo de 200 MP au monde. Rien que ça. Mieux encore : Samsung a également dévoilé une avancée en photo sur smartphone pour des portraits nocturnes plus lumineux.

Il n’est donc guère étonnant d’apprendre que Samsung compte mettre le paquet pour son futur Galaxy S27. En effet, si l’entreprise compte faire des économies, celle-ci ne veut visiblement pas laisser de côté le bloc photo de son smartphone phare. Loin de là.

Samsung Galaxy S27 : quelles différences entre le modèle Pro et l’Ultra ?

Tout d’abord, Samsung chamboulerait le design du bloc photo afin d’intégrer des aimants. Mais cette réorganisation ne devrait pas impacter les performances photographiques du Galaxy S27, selon une nouvelle fuite.

Commençons par la caméra frontale. Les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra bénéficieraient d’un objectif selfie avec autofocus de 16 MP. Par ailleurs, certaines rumeurs laissent entendre que le S27 Pro serait avantagé par un stabilisateur optique pour sa caméra frontale, qui aurait été totalement repensée par Samsung.

Et ce n’est pas le seul atout que les modèles haut de gamme du Galaxy S27 garderaient dans leur manche. En effet, ces derniers bénéficieraient d’un avantage de taille : un capteur ultra grand-angle affichant une définition de 50 MP. Rien que ça. Fabriqué par Sony, le capteur IMX855 afficherait un format de 1/2,55 pouce.

Par ailleurs, le Galaxy S27 Pro serait équipé d’un stylet S Pen, contrairement à ses cousins. La gamme Galaxy S27 de Samsung devrait débarquer en 2027.