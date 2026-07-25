L’intelligence artificielle devient championne en maths, et c’est une première

De plus en plus intelligente, l’IA est en train de marquer des points. Deux d’entre elles, développées par Huawei et Xiaohongshu, ont réussi à obtenir le score parfait au prestigieux concours de mathématiques International Mathematical Olympiad (IMO).

L’intelligence artificielle sera-t-elle bientôt plus intelligente que les humains ? C’est probable. En effet, nous n’en sommes encore qu’au début. Pour rappel, la première IA générative grand public, ChatGPT, est sortie en 2022. À son lancement, celle-ci n’avait même pas accès à Internet et avait le « cerveau » d’un enfant de neuf ans. Mais les choses évoluent vite, très vite.

En effet, OpenAI en est déjà à la version 5.4 de ChatGPT, qui promet de faire beaucoup moins d’erreurs. Et l’entreprise d’IA ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, le patron d’OpenAI, Sam Altman, a évoqué une intelligence artificielle qui pourrait surpasser l’esprit humain.

Génération de texte, codage, création d’images et même de vidéos : l’IA est désormais capable de presque tout. Mais là où celle-ci excelle tout particulièrement, c’est dans le domaine des mathématiques. D’ailleurs, une intelligence artificielle vient de raviver l’une des plus vieilles énigmes de l’astrophysique.

Il n’aura donc pas fallu attendre longtemps avant de voir celle-ci se tailler une place dans des concours de mathématiques. En 2024, par exemple, Google a confronté son IA à l’International Mathematical Olympiad (IMO). Toutefois, celle-ci s’était contentée d’une médaille d’argent.

Une victoire inédite pour l’intelligence artificielle

Mais, comme nous le disions plus haut, les choses évoluent vite, très vite. Ainsi, cette année, Huawei et Xiaohongshu (RedNote) ont tenté l’expérience. Huawei a fait concourir son IA, baptisée Celia. De son côté, Xiaohongshu en a fait de même avec son propre modèle, baptisé dots-note-3.0. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux IA ont été particulièrement efficaces.

En effet, celles-ci ont obtenu 100 % des points sur les six problèmes qu’elles devaient résoudre lors de l’édition 2026 du prestigieux concours de mathématiques. Pour rappel, seuls sept candidats humains sur 666 ont obtenu un score parfait.

Et c’est une première, comme le rappelle Xiaohongshu. « Jusqu'à présent, aucun grand modèle de langage n'avait jamais obtenu un score parfait dans le cadre du processus officiel de notation de l'IMO », déclare l’entreprise. « Nous sommes ravis de ce résultat, car obtenir un score parfait à l'IMO est extrêmement difficile. »