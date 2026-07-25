L’intelligence artificielle devient championne en maths, et c’est une première

De plus en plus intelligente, l’IA est en train de marquer des points. Deux d’entre elles, développées par Huawei et Xiaohongshu, ont réussi à obtenir le score parfait au prestigieux concours de mathématiques International Mathematical Olympiad (IMO).

main-intelligence-artificielle-robot
Crédit : 123rf

 

L’intelligence artificielle sera-t-elle bientôt plus intelligente que les humains ? C’est probable. En effet, nous n’en sommes encore qu’au début. Pour rappel, la première IA générative grand public, ChatGPT, est sortie en 2022. À son lancement, celle-ci n’avait même pas accès à Internet et avait le « cerveau » d’un enfant de neuf ans. Mais les choses évoluent vite, très vite.

En effet, OpenAI en est déjà à la version 5.4 de ChatGPT, qui promet de faire beaucoup moins d’erreurs. Et l’entreprise d’IA ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, le patron d’OpenAI, Sam Altman, a évoqué une intelligence artificielle qui pourrait surpasser l’esprit humain.

Génération de texte, codage, création d’images et même de vidéos : l’IA est désormais capable de presque tout. Mais là où celle-ci excelle tout particulièrement, c’est dans le domaine des mathématiques. D’ailleurs, une intelligence artificielle vient de raviver l’une des plus vieilles énigmes de l’astrophysique.

Il n’aura donc pas fallu attendre longtemps avant de voir celle-ci se tailler une place dans des concours de mathématiques. En 2024, par exemple, Google a confronté son IA à l’International Mathematical Olympiad (IMO). Toutefois, celle-ci s’était contentée d’une médaille d’argent.

Une victoire inédite pour l’intelligence artificielle

Mais, comme nous le disions plus haut, les choses évoluent vite, très vite. Ainsi, cette année, Huawei et Xiaohongshu (RedNote) ont tenté l’expérience. Huawei a fait concourir son IA, baptisée Celia. De son côté, Xiaohongshu en a fait de même avec son propre modèle, baptisé dots-note-3.0. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux IA ont été particulièrement efficaces.

En effet, celles-ci ont obtenu 100 % des points sur les six problèmes qu’elles devaient résoudre lors de l’édition 2026 du prestigieux concours de mathématiques. Pour rappel, seuls sept candidats humains sur 666 ont obtenu un score parfait.

Et c’est une première, comme le rappelle Xiaohongshu. « Jusqu'à présent, aucun grand modèle de langage n'avait jamais obtenu un score parfait dans le cadre du processus officiel de notation de l'IMO », déclare l’entreprise. « Nous sommes ravis de ce résultat, car obtenir un score parfait à l'IMO est extrêmement difficile. »


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Galaxy S27 Ultra se dévoile déjà : Samsung préparerait une énorme surprise côté photo

Les fuites s’enchaînent pour le prochain smartphone phare de Samsung. Cette fois, on en apprend davantage sur le bloc photo du Galaxy S27, et notamment du Galaxy S27 Ultra. Nombreux…

Après OnePlus, c’est Nothing qui pourrait quitter la France

En difficulté, Nothing serait sur le point d’abandonner sa présence dans plusieurs pays. L’Europe est concernée. Après des mois de rumeur, OnePlus a récemment confirmé que la marque ne sera…

C’est quoi ce nouveau badge sur les profils Facebook, et comment l’obtenir ?

Meta annonce Facebook Verified, un badge qui permet d’authentifier l’identité de son compte de manière gratuite. Comment être sûr qu’un compte Facebook n’usurpe pas l’identité d’une personne ? Meta lance…

Galaxy S27 : Samsung envisage des batteries silicium-carbone, qu’est-ce que ça va changer ?

Samsung pourrait équiper ses Galaxy S27 de batteries silicium-carbone. Si on peut espérer des capacités plus élevées, d’autres conséquences sont attendues. Déjà adoptées par des marques chinoises telles que Honor,…

La shampouineuse Shark StainStriker HairPro Pet passe à prix réduit avec ce code, vite !

Vous souhaitez faire un nettoyage complet de votre maison ? Le Shark StainStriker HairPro Pet a spécialement été conçue pour lessiver en profondeur vos tapis et canapés. Adieu les mauvaises…

Cette option cachée active la meilleure protection contre les cybarattaques sur votre smartphone Android, voici comment l’activer

Depuis Android 16, tous les smartphones compatibles bénéficient d’une fonctionnalité qui les protège efficacement contre les risques de piratage. Pourtant, celle-ci n’est pas activée par défaut. On vous explique comment…

Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : quelle durée de vie pour les premières batteries silicium-carbone de Samsung ?

Samsung a intégré pour la première fois des batteries silicium-carbone dans ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Avec une conséquence directe sur leur…

Microsoft fait plier LG, qui va supprimer la publicité McAfee de ses écrans sur Windows

Sur demande de Microsoft, LG a accepté d’arrêter de diffuser de la publicité pour McAfee dans son application Windows pour moniteur. Il y a quelques jours, nous vous rapportions que…

Cette nouvelle fonction de ChatGPT vous permet de piloter votre PC sans toucher au clavier

Parler à une intelligence artificielle devient plus utile quand elle agit vraiment à votre place. OpenAI déploie son mode vocal amélioré sur les applications de bureau ChatGPT. La voix commande…

Le PSN est en panne, impossible de jouer en ligne sur PS5 et PS4

Le PlayStation Network est devenu inaccessible pour les joueurs de PS5 et PS4, qui sont bloqués et ne peuvent plus profiter de leurs jeux. Le PlayStation Network (PSN) est encore…