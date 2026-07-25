Google abandonne Android 6.0, votre smartphone n’est plus à l’abri

Après plus de dix ans de support, Google s’apprête à abandonner définitivement Android 6.0 Marshmallow. Les utilisateurs vont ainsi devoir obtenir une version plus récente de l’OS, qui n’est plus compatible avec Google Play Services.

Malware Android
Crédits : 123RF

Depuis le lancement de sa toute première version en 2008, l’OS de Google n’a cessé d’évoluer. En 2010, sortait par exemple Android 2.0, suivi par Android 4.0 quelques années plus tard. Et depuis, les nouvelles versions se sont enchaînées à un rythme effréné. On pense notamment à Android 10, sorti en 2019, ou encore à Android 15, qui a vu le jour en 2024. Mais revenons dans le présent.

En 2026, c’est au tour d’Android 17 de prendre le relais. Celui-ci s’accompagne de nombreuses nouveautés, bien qu’un bug du Wi-Fi ait particulièrement gâché son lancement sur certains appareils Google Pixel. Et, si la plupart des utilisateurs Android disposent de cette nouvelle version de l’OS de Google, certains utilisent encore d’anciennes versions.

Mais, malheureusement pour les plus nostalgiques, Google est en train d’abandonner l’une d’entre elles. Il s’agit d’Android 6.0 Marshmallow, dont la sortie remonte à 2015. En effet, après pas moins de 11 années de support, la firme de Mountain View est en train d’abandonner la sixième version de son OS.

Android 6.0 : attention aux failles de sécurité

Depuis peu, Android 6.0 Marshmallow n’est plus compatible avec Google Play Services. Et c’est une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs concernés : les appareils sous Android 6.0 ne recevront plus les derniers correctifs de sécurité. Pour rappel, la mise à jour de décembre 2025 a corrigé une faille critique d’Android, qui permettait le piratage d’un smartphone à distance.

En revanche, certaines fonctions de base resteront disponibles. Il sera donc toujours possible de passer des appels téléphoniques ou d’envoyer des SMS. Par ailleurs, Gmail reste compatible avec Android 6.0. Il est toutefois important de noter que l’application YouTube nécessite au minimum Android 10 pour fonctionner.

Ainsi, afin de bénéficier des mises à jour de Google Play Services, les utilisateurs devront impérativement mettre à jour leur smartphone. La firme de Mountain View recommande, au minimum, de passer à Android 7.0 Nougat ou à une version plus récente.


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