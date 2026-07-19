Waze dopée à l’intelligence artificielle, l’interface de Google Maps évolue, le récap’ de la semaine

Gemini débarque sur Waze, la navigation immersive de Google Maps s'étend, le Pixel 11 se dévoile, c'est le récap' de la semaine.

Cette semaine, l'application Waze intègre l'intelligence artificielle de Google pour analyser vos habitudes de conduite et adapter finement vos futurs itinéraires. De son côté, Google Maps commence enfin à déployer sa nouvelle interface visuelle, réservée jusqu’à présent aux utilisateurs de CarPlay. La gamme de smartphones Pixel 11 franchit une étape en obtenant sa certification officielle et l'émulateur Azahar permet désormais aux joueurs sur Android de s'affronter à plusieurs sur les titres de la console portable de Nintendo. Enfin, Samsung s'apprête à reconduire son offre de stockage doublé pour ses prochains téléphones pliables, mais la formule cacherait une mauvaise surprise cette année.

Le multijoueur arrive sur l'émulateur 3DS Azahar pour Android

Jouer à plusieurs sur des jeux Nintendo 3DS depuis son smartphone devient possible grâce à la dernière mise à jour de l'émulateur Azahar. L'application intègre un système de salons, publics ou privés, permettant aux joueurs connectés sur le même réseau Wi-Fi de s'affronter. Cette version apporte aussi des optimisations graphiques avec l'intégration du moteur Vulkan pour devancer les futures exigences d'Android. L'interface s'adapte mieux aux écrans pliables et permet de programmer des raccourcis de touches. Cette mise à jour, disponible en test sur GitHub, se stabilisera dans les prochaines semaines.

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Waze se personnalise et s'améliore grâce à l'IA Gemini

Waze accélère son intégration de l'intelligence artificielle en confiant le calcul des itinéraires à l'assistant Gemini. L’application mémorise vos habitudes de conduite pour concevoir des itinéraires sur mesure, adaptés à vos préférences. L’option reste toutefois totalement désactivable. La commande vocale gagne aussi en efficacité, permettant de signaler des situations plus variées à l'oral ou de chercher une destination à partir d'une description plus floue. Enfin, un mode Moto optimisé à l'IA fait son apparition avec des alertes spécifiques sur l'état des routes. Attention, cette fonctionnalité est pour l’instant réservée à quelques pays étrangers.

Lire : Waze va vraiment devenir votre copilote grâce à cette mise à jour dopée à l’IA Gemini

Google Maps déploie lentement sa navigation immersive

Annoncée au printemps dernier, la “Navigation Immersive” de Google Maps commence enfin à montrer le bout de son nez sur Android Auto. Cette nouvelle interface propose un affichage des trajets en 3D très détaillé, modélisant précisément les bâtiments, les viaducs ou les bretelles d'autoroute pour faciliter le guidage. Jusqu'à présent, seuls quelques utilisateurs de CarPlay en avaient profité. Des captures d'écran partagées sur Reddit confirment l'arrivée de cette option visuelle après une mise à jour de l'application. Cela étant dit, l'activation se faisant à distance par les serveurs de Google, de nombreux conducteurs ne constatent encore aucun changement. Pour le moment, cette nouveauté reste d'ailleurs réservée exclusivement aux utilisateurs situés aux États-Unis, sans aucune date de déploiement annoncée pour l'Europe.

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Les Pixel 11 changent de modem et passent au 2 nm

La gamme des Pixel 11 vient de franchir une étape décisive en obtenant sa certification auprès de la FCC. Ces documents officiels confirment un virage stratégique majeur pour Google, après des années de fidélité à Samsung, le constructeur confie désormais la partie modem de ses puces à son concurrent MediaTek. Prévus pour une présentation officielle le 12 août prochain, tous les modèles de la gamme, y compris la version pliante Pro Fold, intégreront une puce Tensor G6. Il s'agira du premier processeur de Google gravé en 2 nm. Côté fonctionnalités, les fiches techniques confirment également le retour du protocole Thread, conçu pour optimiser la communication et la stabilité avec les objets connectés de la maison.

Lire : Pixel 11 : ces documents officiels confirment un changement de taille sur les prochains smartphones Google

Samsung reverrait son offre de stockage pour les Galaxy Z Flip 8 et Fold 8

Pour le lancement de ses futurs smartphones pliables, Samsung s'apprêterait à modifier sa célèbre offre de précommande. Généralement, la marque permet de doubler gratuitement la capacité de stockage de l'appareil (obtenir la version 512 Go au prix de la 256 Go, par exemple). Cette année, la crise des composants et la hausse des prix de la mémoire forceraient le constructeur changer ses habitudes. Selon les dernières rumeurs, le passage gratuit de 256 Go à 512 Go serait maintenu, en revanche les utilisateurs souhaitant franchir le cap supérieur pour obtenir un modèle de 1 To ne bénéficieraient plus de la gratuité totale, mais d'une réduction de 50 % sur la différence de prix. Cette formule n'a pour l'instant été évoquée que pour le marché sud-coréen. Reste à savoir si l'Europe y aura droit lors de la présentation officielle prévue pour le 22 juillet.

Lire : Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8 : Samsung offrirait du stockage supplémentaire, mais…

Nos tests de la semaine

Huawei MatePad Pro Max : un écran OLED mat bluffant pour le streaming

La nouvelle tablette grand format de Huawei réussit le pari de concilier la qualité de l'OLED avec le confort d'un traitement antireflet particulièrement efficace. On aime sa dalle mate aux bordures très fines qui propose une excellente qualité d'affichage et une haute luminosité en HDR, le tout dans un appareil qui séduit par sa finesse, sa légèreté et ses superbes finitions. Les six haut-parleurs sont très efficaces, l'autonomie se montre très endurante pour le streaming vidéo, et la charge filaire et inversée sont très rapides. On apprécie également la présence du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et de l'application GoPaint pour le dessin. On regrette que les performances soient inadaptées aux jeux à cause des limites de son processeur, que la capacité de la batterie soit relativement faible. Attention, son clavier Glide Keyboard est disponible uniquement en QWERTY et ne possède pas de touches rétroéclairées.

Lire : Test MatePad Pro Max : une tablette 100 % Huawei et 90 % convaincante

Motorola Razr Fold : un smartphone pliant aux écrans géants qui frôle la perfection

Le nouveau smartphone pliant de Motorola s'impose comme un rival sérieux face à la concurrence de Samsung grâce à une fiche technique et une ergonomie particulièrement soignées. Lors de notre test, nous avons été conquis par la taille et le calibrage des deux écrans, tous deux compatibles avec le stylet tactile, ainsi que par la stabilité des performances et la finition du dos bien que ce ne soit pas du verre. Nous avons apprécié la compatibilité Dolby Vision en vidéo et le large choix de codecs audio, sans oublier la présence bienvenue d'une coque et d'un stylet Bluetooth directement intégrés dans la boîte. On aime moins la luminosité moyenne des deux dalles, l’autonomie globale moyenne et l’expérience audio en retrait face aux concurrents. La partie photo et vidéo déçoit également par son manque de netteté sur les clichés en soirée et l'apparition de bruit numérique sur les zooms en vidéo.

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