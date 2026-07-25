Mauvaise nouvelle pour les fans de Lara Croft : Amazon reporte la sortie de ce jeu très attendu

Le prochain volet de la saga culte Tomb Raider ne sortira pas de sitôt. L’éditeur de Tomb Raider Catalyst, Amazon Games, vient en effet d’annoncer le report de la sortie du jeu.

Depuis son lancement en 1996, la plus célèbre des pilleuses de tombes n’est plus ce qu’elle était. En effet, Lara Croft n’a cessé d’évoluer au fil des innombrables suites auxquelles la célèbre licence de jeu vidéo a eu droit depuis. Tomb Raider II, Tomb Raider III, Tomb Raider Chronicles, Tomb Raider: Underworld… On ne compte plus les suites. Et, si dans un premier temps, les épisodes de Tomb Raider permettaient principalement de découvrir de nouvelles cartes et de nouveaux trésors, la franchise a fini par renaître de ses cendres.

On pense ici à l’ambitieux reboot de Crystal Dynamics, sorti en 2006. Mais le développeur ne s’est pas arrêté là et a enchaîné avec un second reboot, sorti en 2013. Celui-ci, qui met en scène une Lara Croft plus jeune et moins expérimentée, a eu droit à deux suites. Il s’agit de Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, respectivement sortis en 2015 et en 2018.

Lire aussi – Tomb Raider tourne étonnamment bien sur iPhone, même les modèles les plus anciens

Mais le prochain jeu de Crystal Dynamics ne suivra pas les événements du dernier volet de la saga. En effet, Tomb Raider Catalyst se veut être une suite directe de Tomb Raider: Underworld, sorti en 2008. Il faudra toutefois s’armer de patience pour incarner à nouveau la plus célèbre des pilleuses de tombes.

Quelle date de sortie pour Tomb Raider Catalyst ?

En effet, l’éditeur du jeu, Amazon Games, semble prioriser le développement du remake du tout premier opus de la franchise, Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Le jeu, dont on connaît déjà la configuration PC recommandée, devrait sortir en 2027. Tomb Raider Catalyst, de son côté, ne verra pas le jour avant 2028.

« Nous avons annoncé les deux jeux Tomb Raider », explique Jeff Gattis, patron d’Amazon Games. « [Legacy of] Atlantis sortira le 12 février de l'année prochaine, puis nous enchaînerons en 2028 avec le suivant. Nous sommes très enthousiastes à leur sujet. Nous avons également d'autres projets AAA à différents stades de discussion. »

Lire aussi – Amazon Luna, c’est (presque) fini : après Google Stadia, un autre “Netflix du jeu vidéo” se meurt

Le responsable laisse également entendre que ce report permettrait de prioriser le développement de son futur service de cloud gaming, baptisé Luna. « Cela prend du temps à mettre en place », poursuit le patron d’Amazon Games. « Mais pour devenir la plateforme que nous voulons être, il faut impérativement proposer des contenus originaux. »