Le Google Pixel 11 Pro se dévoile dans une photo mise en ligne en avance

Oups, le site de Google Fi a encore posté une photo du prochain smartphone de Google des semaines avant sa présentation officielle. Elle a été supprimée depuis, mais pas sans avoir eu le temps d'être sauvegardée.

Vous connaissez la rengaine. Sitôt un smartphone sorti, son successeur commence à faire parler de lui à travers des nombreuses fuites. Design, fiche technique, fonctionnalités inédites… Impossible ou presque qu'un fabricant conserve un effet de surprise lors de la présentation officielle de ses mobiles. Et les Pixel 11 de Google ne font pas exception, sachant que les 3 futurs modèles de la gamme sont concernés. On sait par exemple à quoi va ressembler le Pixel 11 Pro XL depuis le mois d'avril 2026.

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Idem pour ses petits frères. Nous avons même les prix des Pixel 11 en euros, bien que cet aspect soit celui qui est le plus susceptible de changer d'ici la présentation des smartphones. Toutes ces informations proviennent de divers “leakers” du Web. Mais pas celle dont il est question ici puisque c'est Google qui en est à l'origine. Erreur involontaire ou orchestrée pour faire monter la “hype”, toujours est-il que le site de Google Fi a posté une photo du Pixel 11 Pro. C'est celle que vous pouvez voir en illustration de cet article.

Une couleur “Dune” ou “Canyon” et une réduction de prix pour le Google Pixel 11 Pro

Pas de nouveauté à se mettre sous la dent, l'appareil est exactement comme les précédents rendus nous le montraient. Il est ici dans sa couleur “Dune”, qui pourrait également s'appeler “Canyon”. Rappelons que les différents coloris des Pixel 11 ont également fuité au mois du juillet. Depuis, le site a supprimé la photo, mais pas le texte. Notez que si ce dernier fait référence au Pixel 11 Pro XL, l'emplacement du micro sur le smartphone montre qu'il s'agit du Pixel 11 Pro tout court.

Google propose une réduction de 100 $ sur le Pixel 11 Pro XL pour qui s'abonnera à la newsletter de Google Fi. Une promotion indisponible en France, mais nul doute que la firme de Mountain View en aura une pour le Vieux Continent, sous la forme d'une ristourne directe ou d'un appareil offert comme les Pixel Buds ou une Pixel Watch. Les Pixel 11 de Google seront officiellement présentés lors de l'événement Made by Google le 12 août 2026 à minuit heure de Paris.

Source : Droid Life