Vous ne savez pas à quoi jouer ce week-end ? Steam vous offre un monument du jeu vidéo

Si vous ne savez pas à quoi jouer ce week-end, Steam est là pour vous. La plateforme de Valve vous propose en effet de jouer gratuitement à plusieurs opus cultes de la saga Metal Gear.

Metal Gear Solid
Crédits photo : Kojima Productions

Que de nostalgie. Les gamers les plus chevronnés d’entre vous se souviennent forcément de titres cultes sortis il y a plusieurs dizaines d’années. On pense par exemple au légendaire Half-Life de Valve, dont le troisième volet, Half-Life 3, serait sur le point de sortir. On pense également à la licence Doom, dont le dernier opus, Doom The Dark Ages, fut probablement la claque graphique de l’année 2025.

Mais il ne faut pas oublier le légendaire Metal Gear Solid, sorti en 1998 sur PlayStation 1. Véritable révolution en son temps, le jeu d’Hideo Kojima vous permet d’incarner Solid Snake, un ancien membre des forces spéciales chargé d’empêcher le lancement du Metal Gear REX.

Et, bonne nouvelle pour les fans de l’homme au bandeau noir, Steam vous permet de jouer gratuitement aux trois premiers volets de la saga. En effet, la plateforme de Valve rend gratuit le pack Metal Gear Solid – Master Collection Version le temps d’un week-end. Celui-ci comprend le tout premier volet de la saga, Metal Gear, ainsi que deux de ses suites, à savoir Metal Gear Solid et Metal Gear 2: Solid Snake.

Metal Gear Solid gratuit : profitez-en avant qu’il ne soit trop tard

Attention toutefois, il s’agit d’une offre à durée limitée. En effet, Metal Gear Solid – Master Collection Version est jouable gratuitement jusqu’au 27 juillet prochain. Passée cette date, il faudra mettre la main à la poche pour y jouer.

Cette offre intervient alors que se prépare la sortie de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Cette nouvelle édition comprendra Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker, ainsi que Metal Gear: Ghost Babel. Par ailleurs, on connaît la date de sortie de l’ambitieux remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Ce n’est pas la première fois que Valve vous permet de jouer gratuitement à un titre culte. Le légendaire Half-Life 2, par exemple, a été disponible gratuitement sur Steam. De son côté, Bethesda a offert trois jeux gratuits sur la plateforme de Valve.


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