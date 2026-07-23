Ce jeu culte de la GameCube sera bientôt disponible sur PC et Android sans avoir besoin d’un émulateur

L'émulation, c'est bien, mais c'est toujours moins pratique qu'un simple fichier exécutable qu'il suffit d'ouvrir pour lancer un jeu. Ça tombe bien, une petite équipe de développeurs s'est justement mis en tête de décompiler les jeux de notre enfance pour pouvoir les porter sur d'autres plateformes. Et l'un des meilleurs jeux de la GameCube vient tout juste de passer à la casserole.

Nul doute que l'émulation n'a jamais été aussi populaire auprès des joueurs — et après les récentes nouvelles concernant la mort du jeu vidéo physique, on peut prédire qu'une nouvelle génération d'utilisateurs va bientôt se pencher dessus. Mais depuis quelques années, le milieu semble se préparer à une nouvelle ère de son existence : une ère où il n'y aurait, justement, plus besoin d'émulateur. Bienvenue dans le fabuleux monde de la décompilation.

Pour résumer simplement quelque chose qui ne l'est pas du tout, le processus de décompilation consiste à “retrouver” le code source d'un logiciel à partir de son fichier exécutable. C'est, comme son nom l'indique, l'exact inverse de la compilation, qui elle consiste à transformer un code en application utilisable par le commun des mortels. Vous l'aurez compris, décompiler un jeu permet donc de le recompiler derrière vers une application compatible avec diverses plateformes.

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Un nouveau jeu GameCube a été entièrement décompilé

C'est ainsi qu'une version recompilée de Majora's Mask entièrement fonctionnelle s'est retrouvée sur GitHub en 2024. En parallèle, d'autres groupes s'adonnent à la même activité, comme sur le serveur Discord GC/Wii Decompilation, qui a déjà décompilé Animal Crossing, The Legend of Zelda: Twilight Princess et Mario Party 4. Aujourd'hui, un nouveau jeu de la GameCube vient s'ajouter à la liste : Pikmin.

Cela signifie que dans les semaines à venir, nous devrions voir apparaître des versions du jeu compatibles avec différentes plateformes, soient très certainement Windows et Android. Bien entendu, nous vous conseillons de bien vérifier la source de ces futures applications pour vérifier qu'il ne s'agit pas de malwares déguisées. Pour le reste, il devrait s'agir de versions parfaitement identiques au jeu de base.